Colpi di coda della Balena Giuliana… L’Associazione propone e attende risposte

Non sappiamo se il percorso dal parcheggio del rione Lanera al Museo archeologico ”Domenico Ridola, dove è ospitato il mondo della Balena ”Giuliana” e tutto quanto ne sta facendo un interessante attrattore turistico culturale, si avvierà alla stabilizzazione in tempi brevi. L’associazione del quartiere che ha avviato interlocuzione con il Comune per rivedere alcune scelte progettuali pare finito ai colpi di coda o di pinna. Servono buon senso, pazienza e un pizzico di comprensione. Una lettera dei cittadini è giunta al Palazzo di Città. Attendiamo sviluppi



LA NOTA DEL COMITATO

Nella Conferenza stampa – abbiamo espresso al Sindaco Bennardi il plauso – già ribadito nella lettera a Lui inviata – per la presa d’atto dell’inopportunità delle installazioni giganti di un veliero e del modello di balena che avrebbero dovuto campeggiare proprio a ridosso dell’ingresso del parco Lanera, oscurando tutto quanto c’è all’interno e la profondità stessa dello sguardo che oggi da lì si spinge fino alla Cattedrale e alla prospiciente Murgia. Con la nostra mobilitazione abbiamo inteso scongiurare lo snaturamento dell’identità stessa di quel luogo – da decenni luogo vissuto e d’elezione non soltanto per gli abitanti del Quartiere ma di tutta la Città – ingabbiandolo nelle maglie artificiose e disneylandiane di un parco a tema sulla “balena Giuliana”. Provate a immedesimarvi in quanti – transitando lungo il perimetro che costeggia l’ingresso al parco sul viale Lanera – si sentirebbero sovrastati da questi mostri di resina che impediscono la percezione del contesto: l’esuberanza dei piccoli, l’energia che si sprigiona dalla vitalità nel parco, ma anche quel tranquillo sostare e sommesso chiacchiericcio degli anziani.

La mobilitazione diventata ‘di massa’ nel Quartiere ha suscitato probabilmente il ripensamento dei decisori e la restituzione del ‘luogo’ al Quartiere, alla Città.

La concomitante imminente messa a bando di gara dei lavori per la riqualificazione degli ammaloramenti lì sopraggiunti nel corso degli anni, poi, ridà finalmente piena agibilità al parchetto e tranquillità alle famiglie: attrezzi per l’attività sportiva, giostrine, rifacimento dell’impianto irriguo, ripristino del manto erboso anche lì dove s’era fatta la colata di cemento, l’infoltimento arboreo e delle panchine, il ripristino delle palizzate e misure per la sicurezza, un fontanino per i bimbi.

Ma la vicenda del parco, non é l’unica questione aperta che riguardi il tempo libero. L’Associazione si muove e organizza con i ragazzi, i giovani, l’Università, la Parrocchia, le Scuole del Quartiere, ma ovviamente riuscirebbe a produrre risultati efficaci tanto più se risultasse più incisiva la collaborazione col Comune. Abbiamo ricordato al Sindaco impegni da lui presi



• per superare ostacoli ‘burocratici’ o di ‘competenze’, affinché il Quartiere possa acquisire l’uso dell’ex infrastruttura ferroviaria oggi abbandonata – nella tratta tra il terminale della Stazione e il sottopassaggio della Circonvallazione, destinandola a spazi di gioco con la palla (calcetto, pallavolo, ecc.) minimamente attrezzati.

• trovare forme di co-gestione attiva del giardino abbandonato dalla scuola per l’infanzia, contiguo e già collegato al parco: piccoli lavori di consolidamento del terrazzamento che collega scuola e giardino, un patto di collaborazione Comune-Associazione-Scuola (come quello che intercorre già tra l’Associazione e le altre scuole per la gestione della Biblioteca scolastica aperta al Quartiere o per l’orto nella ‘Piazza verde’ di Semeria).

Abbiamo anticipato al Sindaco anche il prossimo invio del programma sociale dell’Associazione, per proporre anche azioni di concerto col Comune, oltre che con l’Unibas e la Parrocchia; e l’invio del diario-resoconto della prossima visita collettiva nel Quartiere per ‘aggiornare’ il report delle azioni indispensabili per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma di questa iniziativa se ne riparlerà a suo tempo.

Infine, e avuta notizia del dissenso anche degli abitanti del rione Macamarda ad accogliere gli oggetti già destinati a noi, rilanciamo l’idea progettuale avanzata nel pieno della mobilitazione delle settimane passate di allocare il parco a tema sulla balena Giuliana nello spazio della collina del Castello prospiciente il fronte di via Lanera. Non sarebbe una cattiva idea! Speriamo che ci pensino a Palazzo di Città.