Colori e fantasia a Matera per il Festival della Creatività

Ritorna nella ottobrata materana, dove il sole consente di trasformare piazza Vittorio Veneto in una grande tavolozza dove disegnare, allestire, progettare il Festival della Creatività organizzato da professori e studenti del Liceo Artistico ‘’ Carlo Levi’’ di Matera. Un grande spazio e un momento per aprire all’arte e a idee che potrebbero costituire elemento di arredo urbano in borghi e quartieri. Amministratori comunali e rappresentanti di associazioni farebbero bene a passare…



TITOLO: “FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ 2024” il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera anima il centro della città.

Il giorno 18 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in Piazza Vittorio Veneto a Matera torna il “Festival della Creatività”, evento organizzato dal Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera e patrocinato dal Comune di Matera. L’ evento ha lo scopo di animare il centro della città con attività creative e collettive realizzate dagli studenti e docenti della scuola, ma anche da cittadini, passanti e turisti di ogni età e dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado coinvolte. E’ il settimo anno di attività del Liceo Artistico che sin dal suo esordio, coinvolge i ragazzi delle scuole medie e la cittadinanza anche temporanea, che con prenotazione anticipata possono prendervi parte. Le attività di quest’anno, in particolare, prevedono quattro laboratori con installazione affini alle discipline artistiche caratterizzanti il Liceo, una performance finale e un piccolo ricordo a sorpresa alla fine della mattinata.

Il “Festival della Creatività” inoltre ha anche una finalità sociale che mette in connessione scuola e società con l’ambizione di coinvolgere le nuove generazioni e più persone possibili, nella conoscenza delle istituzioni del territorio e del suo patrimonio culturale, per il loro riconoscimento e valorizzazione.

*In caso di situazioni metereologiche avverse: l’evento sarà rinviato a venerdì 25 ottobre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

DOCENTE REFERENTE: Marta Salonna – marta.salonna@dunilevimatera.org – tel. 0835 310024 c/o Liceo Artistico C. Levi di Matera