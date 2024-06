Colora la tradizione: Polverino e la Festa della Bruna

In occasione della imminente “Festa della Bruna“, L’Antincendio Srl, azienda leader nei servizi antincendio con sede a Matera, lancia un progetto speciale dedicato ai più piccoli: “Le avventure di Polverino alla Festa della Bruna da colorare”. “La mascotte dell’azienda, il simpatico gatto Polverino, -si spiega in una nota- diventa protagonista di una serie di disegni inediti che possono essere scaricati gratuitamente dal sito web dell’azienda e colorati liberamente. Il progetto mira a coinvolgere i bambini nella celebrazione della Festa della Bruna, un evento secolare che rappresenta un momento di grande importanza culturale e religiosa per la città di Matera. I disegni, creati appositamente per questa occasione, ritraggono Polverino mentre partecipa ai festeggiamenti, offrendo ai più piccoli un modo divertente e artistico per avvicinarsi alle tradizioni locali.”

Marco Colucci, amministratore della PMI innovativa, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter contribuire alla Festa della Bruna con questo progetto speciale. Polverino non è solo la nostra mascotte, ma anche un simbolo del nostro impegno verso la comunità materana. Con ‘Le Avventure di Polverino da Colorare’, vogliamo offrire ai bambini un modo di vivere la festa in maniera creativa e colorata. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere le loro opere con noi.” Per scaricare i disegni, realizzati dagli artisti Alessandro D’Alcantara e Gioele Gargano, basta visitare il sito web dell’azienda al seguente link: https://www.lantincendio.it/le-avventure-di-polverino/ .”