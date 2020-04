Creatività artigiana, funzionalità a disposizione di quanti vogliono avere a disposizione l’igienizzante nella stagione della presenza invadente, ma discreta, del virus a corona ”covid 19”. E la colonnina porta dispenser, o erogatore come si dice in italiano, di igienizzanti e similari per disinfettarsi accuratamente le mani è stato ideato e prodotto a Ginosa (Taranto), da Fabbri d’arte dell’imprenditore Giuseppe ”Pino” Petrelli che con ferro, fuoco, incudine, martello e mantice- come si diceva un tempo- ci sa fare. L’occhio attento ce l’ha eccome e in pieno clima di pandemia si è guardato intorno e ha notato che le bottiglie del prezioso liquido sono sì in bella vista ma in maniera precaria o in luoghi impropri. E allora l’idea della colonnina in acciaio verniciato con altezza complessiva di 1.30 e mensolina a 90 centimetri. Maneggevole si può mettere ovunque e sembra un elemento ”prezioso” di arrido. Naturalmente Pi no raccoglie richieste, suggerimenti e personalizza per le diverse esigenze e funzioni. Fa parte di una squadra di altri imprenditori che sta producendo ausili protettivi anticovid 19. E le richieste sono venute anche dal Piemonte. Il Sud alla conquista del Nord. Diamoci sotto, allora. E auguri per tutti gli artigiani consapevoli che occorre ancora una volta rimboccarsi le maniche.