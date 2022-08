Colobraro, tanti fatti …e Bernardo ringrazia

Un commento, fatto di tante piccole soddisfazioni, come le ha definite l’ex sindaco di Colobraro ( Matera) Andrea Bernardo, che per il suo paese continua a lavorare come direttore organizzativo di un evento che ha fatto scuola, e che vanta tante ”libere” imitazioni, come ” Sogno di una notte ..a. quel Paese”. Una nomea, tra ironia e magia, che è diventata una risorsa ormai consolidata. ”Piccole soddisfazioni” come quelle dei commenti positivi sul centro storico, simile a quello di località svizzere o umbre, insieme all’offerta dei servizi. Contano i fatti. Pochi. Ma costruiti giorno per giorno e poi inaugurati, dopo aver attivato progetti, seguito i cantieri e curato nella gestione. Piccole soddisfazioni…risultati dalla buona politica e da tanta umiltà, nonostante i problemi e le difficoltà dei piccoli centri.



LE RIFLESSIONI DI BERNARDO

…si vive di piccole soddisfazioni nel fare l’amministratore: in questi giorni incontrando i tanti che, come da anni, rientrano a Colobraro, ho ricevuto i soliti complimenti per il lavoro svolto, che ripagano della dedizione e delle delusioni per lo scarso apprezzamento o disinteresse in loco, il massimo quando mi dicono che abbiamo un centro storico come in Umbria o Svizzera ( ed io rimarco come in Lucania), ovvero un parco giochi meglio che a Milano o Torino o Bologna, ovvero godono liberamente e gratuitamente di impianti sportivi attrezzati e altro, ovvero sanno della scuola 4.0 col tempo prolungato e il servizio mensa a pochi euro e, ovvero della biblioteca e dell’auditorium aperta tutti i pomeriggi sino alle 19/20, ovvero notano i tanti servizi creati e le conseguenti opportunità di lavoro…questo e tanto altro hanno costituito per 15 anni una gioia di vita e la mia ricarica continua….ed oggi voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno espresso questo pensiero in questi lunghi bellissimi anni❣️