L’acqua continua a essere protagonista nella storia di Colobraro, anche quando ci aspetterebbe una pausa a ridosso delle festività natalizie. Nulla da fare. E così dopo l’interruzione idrica disposta da Acquedotto lucano la terra scivola a valle e cominciano i disagi. Concittadini abituati e il sindaco Andrea Bernardo non puo’ che invitare alla pazienza, pur allargando le braccia e con una preghiera rivolta al Padre Eterno ( ma va bene anche Padreterno) perchè la natura riservi una tregua. Forse. E così rivolgendosi ai concittadini, utilizzando i social, fa lo stato dell’arte su quanto accaduto nel 2019. “La frana -scrive Bernardo- verificatasi a Gennaio 2019, che provocò la chiusura della strada di collegamento Colobraro-Sinnica, ha avuto vari aggravamenti durante l’anno, da ultimo a causa delle abbondanti piogge verificatesi nei mesi ottobre-novembre, di conseguenza il fronte di frana si è esteso ed ha proseguito il suo scivolamento verso valle, travolgendo la scorsa settimana il punto di allaccio idrico a servizio della zona PIP di Colobraro, per cui le attività produttive ivi allocate stanno subendo gravi disagi, e nella giornata odierna interessando un ramo della condotta maestra dello Schema Frida a servizio dei Comuni di Colobraro, Tursi, Montalbano, Craco, Pisticci Paese, Zona Industriale di Ferrandina. Pertanto, urgono interventi di somma urgenza da parte degli Enti preposti, al fine di ripristinare la viabilità comunale e salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture idriche a servizio delle popolazioni dei predetti comuni” Pazienza, in attesa del 2020 che è un anno bisestile. Rime funeste a parte dovrebbe essere la volta buona, risorse permettendo, per investire su tutela del territorio e opere pubbliche. Sindaco e concittadini ci sperano…