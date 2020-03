C’è poco da ridere e scherzare. Andrea Bernardo, sindaco di Colobraro, non è il solo primo cittadino ad alzare la voce per fare capire con le buone e, applicando anche le sanzioni, a una parte ”irresponsabile” di concittadini, che da casa devono muoversi solo per necessita estrema. Il contagio da coronavirus ”covid-19” porta jella e le cronache, anche in Basilicata, lo confermano. Per cui niente furbizie. E Bernardo nelle sue periodiche interlocuzioni con i compaesani si incazza, e fa bene, ripetendo cosa non si deve tassitavamente fare. Niente capannelli di persone a chiacchierare, ai negozi o in farmacia alla stessa ora, bighellonare per il paese o uscire in maniera spropositata con il cane oltre i legittimi (ma limitati) bisogni di Fido. La campagna puo’ aspettare e niente ”fughe” fuori dal Paese. Il covid 19 è in agguato e questa volta l’abitino puo’ poco o nulla per fermarlo. E allora capatoste e duri di orecchie, ascoltate il buo senso. State a casa e tenete a mente consigli e buon pratiche. Addà passà a nuttata…come diceva il grande Eduardo De Fiippo



L’INVITO DEL SINDACO #IoRestoinCasa

Buongiorno a Tutti, ad oggi ci sono state migliaia di denunce in Italia per inosservanza dei provvedimenti governativi inerenti il divieto di spostamenti, ciò ha comportato anche i primi chiarimenti giurisprudenziali che risultano abbastanza restrittivi, per cui Vi confermo che sono vietati e perseguiti penalmente gli spostamenti immotivati! Pertanto, si deve uscire di casa solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o assistenza! Non si può uscire fuori Colobraro se non indispensabilissimo e conprovato, per cui spesa, farmaci e altri beni vanno acquistati a Colobraro, accontentandosi di quel che si trova (tanto i beni sono fungibili) o attendendo i rifornimenti.

Si puó uscire a casa al massimo una sola volta al giorno e non più volte con la scusa della spesa, anzi si consiglia fortemente di fare la scorta di alimenti, pane, farmaci ed altro, solo una volta a settimana!

E Vi chiedo di non accalcarvo tutti agli stessi orari mattutini dinanzi negozi/medico/farmacia/poste/banca, considerato che sono aperti anche di pomeriggio e per un ampio arco di tempo!

Le cd passeggiate psico-terapeutiche si fanno in casa o sul balcone o nelle vicinanze della propria abitazione, non in giro per il Paese, come pure ho visto fare. Anche a lavorare in campagna si va solo se strettamente necessario, per cui inpeditelo ai vostri uomini, che poi sorprendiamo nei Bar delle stazioni di servizio sulla Sinnica o a far chiacchere alla fontana Ischia! Comunque, anche il lavoro nei campi va ridotto all’indispensabile! Comunque, ogni attività lavorativa può essere svolta solo se si può garantire la distanza tra le persone, che nei luoghi chiusi deve essere di 2metri e in quelli aperti di un metro! Ricirdatevi: meno gente incontriamo e più staremo al sicuro!!

Io, Vigili, Carabinieri e Protezione Civile Vi stiamo informando e preavvertendo da un mese, ora siamo al culmine del contagio, sin’ora la stragrande maggioranza di Voi si é ben comportata, ma Tanti dei Vostri parenti, amici e familiari non lo stanno facendo, vanificando la Vostra buona condotta e mettendo a rischio Tutti voi ed i Vostri cari. Redarguite chiunque in famiglia non si comporti bene e segnalatemelo, Noi comunque intensificheremo i controlli!

#IoRestoinCasa