Andrea Bernardo, sindaco di Colobraro, e con tanto di inseparabile ‘amuleto’ al collo mette le mani avanti e ci tiene a non dilapidare quel patrimonio di responsabilità conquistato, tra mille raccomandazioni e qualche incazzatura contro i più riottosi a rispettare le regole, nel contrasto alla diffusione del virus a corona ”covit 19”. E stavolta, con una anticipazione sull’affidabile watsapp di casa in casa, ha messo in guardia i concittadni e loro parenti, che risiedono fuori, e intendono tornare in paese per Pasqua nelle ore più impensate. “Rien à faire, nulla da fare- precisa- chi ha seconde case o parenti, stavolta deve darci una mano rispettando la salute di tutti” Un restate a casa che non ammette ” Ma…”, salvo furbizie. E in questo caso il Sindaco, ormai rotto a tutte le esperienze (positive) e disavventure, promette sanzioni e quarantena. Doppia dopo la quaresima. E questa sì che sarebbe un segno della sorte. Fede, rispetto e ”amuleto” in questo caso servono a poco, memori dell’avvertenza del primo cittadino della ridente località della Valle del Sinni . “Avviso ai naviganti- fa sapere Bernardo- giungono notizie a me ed al medico di base di gente intenzionata a rientrare per le vacanze pasquali o presso le proprie seconde abitazioni: divulgate che applicheremo sanzioni altissime e 14gg di quarantena in isolamento solitario! Ne va della loro e nostra salute! Confido , come sempre, nella vostra totale collaborazione!” Colobrarese avvisato…mezzo sanzionato.