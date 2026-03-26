Colle Timmari celebra San Francesco: inaugurato il percorso “Il Cantico delle Creature”

In occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la comunità di Colle Timmari si prepara a vivere una giornata all’insegna della spiritualità, della condivisione e del dialogo tra culture e religioni.

L’Associazione “Verde Colle Timmari” ha infatti promosso per sabato 28 marzo 2026 un evento speciale che unirà fede, natura e partecipazione collettiva, con l’inaugurazione del percorso spirituale e teologico “Il Cantico delle Creature”. Un’iniziativa che si inserisce nel programma celebrativo dedicato al Santo di Assisi, simbolo universale di fraternità e amore per il creato.

La manifestazione si svolgerà presso Colle Timmari, alle porte di Matera, e offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra riflessione spirituale e valorizzazione del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 con “Il Percorso del Cantico”, una processione verso la Chiesa di Dio Salvatore durante la quale saranno inaugurate le stazioni ispirate al celebre testo francescano. Il momento sarà arricchito da letture e confronti con rappresentanti di diverse confessioni religiose, a sottolineare il valore del dialogo interreligioso.

Alle ore 11:30 è previsto un momento di preghiera alla presenza di Benoni Ambarus, mentre alle 12:00 spazio alla musica con “Fratello sole, Sorella luna. Voci del Cantico”, intermezzo curato da Cettina Urga e Rocco Claudio Ferrara, seguito dai saluti istituzionali.

La giornata proseguirà alle 12:30 con un pranzo conviviale organizzato dalla comunità locale, segno tangibile dello spirito di accoglienza e condivisione che anima l’iniziativa. A seguire, un momento immersivo ed emozionale accompagnerà l’inaugurazione della suggestiva Big Bench Colle Timmari, nuovo simbolo di attrazione e contemplazione del paesaggio.

L’evento rappresenta non solo un’occasione di celebrazione religiosa, ma anche un momento di valorizzazione culturale e territoriale, capace di unire comunità, istituzioni e visitatori in un’esperienza autentica e condivisa.

L’Associazione “Verde Colle Timmari”, guidata dal presidente pro-tempore Rocco Festa, ha rivolto un invito particolare alle istituzioni, la cui presenza costituirebbe un segno importante di attenzione verso un’iniziativa che coniuga spiritualità, cultura e identità locale.