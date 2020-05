Come era prevedibile commenti e considerazioni sul fine settimana da fase 2 ha evidenziato comportamenti responsabili e altri sopra le righe, che rischiano di sprecare https://giornalemio.it/cronaca/ragazzie-non-solo-evitate-gli-assembramenti/ quanto di positivo ottenuto finora nell’azione di contrasto al virus a corona. Non siamo a Milano lungo i Navigli, in centro a Brescia, per fortuna, o sul lungomare di Bari ma in centro a Matera. E allora, come ricorda Antonio Serravezza, servono collaborazione e senso di responsabilità anche per non mettere in difficoltà quei pochi operatori economici che hanno deciso di riaprire. E Serravezza con alcune foto segnala alcuni eccessi in alcune zone dei rioni Sassi, con bottiglie e bicchieri lasciati in zona dopo aver bevuto. Gli eccessi non pagano. Il virus a corona è in agguato….



Fase 2 non significa “Liberi tutti”

Ho potuto constatare che soprattutto a partire da venerdì sera, non sono stati rispettati i divieti di assembramento in diversi punti di Matera, spesso fuori dai locali.

Vogliamo provare a collaborare un po’? La Polizia Locale e le forze dell’ordine hanno intensificato anche i controlli ma non è possibile controllare ogni strada, ogni piazza, e ogni locale: SERVE COLLABORAZIONE e senso di RESPONSABILITA’ altrimenti non ne usciamo.

Usiamo la testa, se i locali hanno potuto riaprire con protocolli molto precisi in cui si chiede il rispetto della distanza, che senso ha fuori dal locale stare tutti attaccati con la mascherina sul mento?

Se vogliamo riprenderci la nostra libertà dobbiamo modificare le abitudini diamoci una mano.

Inutile girarci intorno… l’Italiano è così, vuole le regole, ma vuole che le seguano solo gli altri.

Sarei per un tolleranza a zero, perchè il rischio di mandare a monte tutti i sacrifici, ed una stagione intera (già compromessa), è davvero impensabile.

A me dispiace solo per i titolari di attivita’ che hanno riaperto. Davvero tanto. Per l’incivilta’ delle persone, rischiamo tutti e troppo. Sindaco, sparate delle belle multe.