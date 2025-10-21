Una collaborazione tra Confapi Matera e Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera. È quanto discusso dal Presidente dell’Associazione delle PMI, Massimo De Salvo, e dalla Presidente dell’Ordine, Teresa Bengiovanni, nel corso di un incontro tenutosi ieri presso la sede di piazza Mulino cui hanno preso parte anche i Consiglieri ing. Eustachio Santarsia e ing. Michele Coretti.

L’idea è quella di stringere una partnership volta a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro delle imprese di Confapi e degli iscritti all’Ordine, rivolta soprattutto ai giovani ingegneri che si affacciano al mondo del lavoro o sono comunque all’inizio del percorso professionale.

La collaborazione, dunque, andrebbe incontro sia alle necessità delle aziende locali di reperire figure professionali qualificate, sia alle esigenze dei giovani professionisti di inserirsi nel mondo del lavoro assecondando le singole specializzazioni.

“L’Ordine degli Ingegneri – ha dichiarato la Presidente Bengiovanni – intende contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio e alla creazione di opportunità di affari fra ingegneri e piccole e medie imprese, con un occhio di riguardo ai neoabilitati o a chi opera da pochi anni, illustrando le potenzialità dei nuovi ingegneri e come il loro coinvolgimento possa far rimanere sul territorio risorse umane ed economiche”.

“È notorio che il sistema imprenditoriale sconta notevoli difficoltà nel reperimento di figure professionali da inserire in azienda” – ha commentato il Presidente De Salvo. “La collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri sarà utile per cercare di colmare almeno in parte questo divario, condividendo anche le rispettive banche dati con l’offerta di lavoro degli ingegneri e la domanda di figure professionali da parte delle nostre imprese, magari inserendo anche delle aree dedicate sui siti Internet istituzionali”.

In questo percorso di collaborazione verranno promossi anche eventi, fra cui seminari e convegni pubblici di divulgazione dei temi su riportati. Certamente coinvolgeremo anche il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Matera per ideare e sviluppare altri progetti comuni. L’idea, poi, potrebbe essere allargata anche ad altri Ordini e Collegi professionali, all’Università della Basilicata e all’ITS.

