Coldiretti Basilicata: anche la Podolica tra le razze autoctone e da bovini da carne destinatarie di sostegni ministeriali

C’è anche la Podolica, tra le razze bovine autoctone inserite dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, su richiesta della Coldiretti della Basilicata, tra quelle premiabili per le ormai prossime domande per i contributi sui bovini da carne. E’ una delle novità del 2025. Importanti i sostegni ministeriali erogati quest’anno che complessivamente ammontano a 14,5 i milioni di euro. Un primo decreto del Ministero ha messo a disposizione 10 milioni di euro da destinare al sostegno delle razze bovine autoctone italiane, con l’obiettivo di contrastare la riduzione delle aziende che allevano razze di origine italiana, progressivamente sostituite da razze estere, considerate più produttive e meglio rispondenti alle richieste del consumo. A queste disponibilità un altro decreto del Masaf ha aggiunto altri 4,5 milioni di euro a favore, più genericamente, del comparto bovino da carne. In entrambi i casi le domande possono essere presentate a partire dal 29 maggio e fino al 23 giugno. Per accedere agli aiuti è indispensabile recarsi presso i Centri di Assistenza Agricola (Caa). “Si tratta di un risultato importante – spiega la Coldiretti della Basilicata – che premia il lavoro di tanti allevatori lucani di una razza ampiamente diffusa e fondamentale per l’economia agricola della Basilicata, costituendo il 69% dei bovini da carne allevati nella regione ed il 50% della consistenza totale della razza”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.