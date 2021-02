La Coldiretti vicina alle famiglie in difficoltà donando loro prodotti alimentari. l’ultima azione di solidarietà in ordine di tempo, questa mattina a Melfi (Potenza) dove l’Epaca, l’Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura della Coldiretti , ha donato 15 pacchi alimentari del peso di oltre 30 chilogrammi al vescovo di Melfi – Rapolla – Venosa, monsignor Ciro Fanelli, e al direttore della Caritas diocesana, Giuseppe Grieco. Presenti alla consegna delle maxi confezioni, contenenti formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, vino e olio 100% italiani a chilometro zero, Giampiero Marotta, responsabile area sociale e previdenziale di Epaca e Raffaella Irenze, delegata regionale DonneImpresa. “Anche in Basilicata il termometro delle criticità presenta percentuali alte e preoccupanti – hanno commentato Marotta e Irenze – la nostra confederazione agricola da mesi sta cercando di offrire un aiuto ai più bisognosi. La collaborazione fattiva tra istituzioni e associazioni come quella dimostrata oggi sono la dimostrazione che solo unendo le forze si possono raggiungere risultati concreti ed importanti. La nostra solidarietà è rivolta a tutti quelli che in questo momento sono in difficoltà – hanno concluso Marotta e Irenze – con l’augurio che presto possano superare questo difficile momento”. Nelle scorse settimane Coldiretti Basilicata ha organizzato iniziative simili a Potenza, a Matera e a Montalbano Jonico (Matera).