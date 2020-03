Oggi è venerdì 13 marzo. E parlarne ci sta, eccome…2020 anno bisesto, anno funesto? A giudicare da come è sta andando, con l’epidemia da coronavirus ‘covid-19′ non ci sono dubbi. E poi sciagure e calamità hanno trovato terreno fertile per attecchire tra preveggenze di Nostradamus, romanzi orwelliani, l’immancabile scrittrice e sensitiva americana Sylvia Browne,nel suo “End of the days” che annunciava una infezione su scala globale, le profezie di sette, sciamani e il recupero di serial tv degli anni Settanta come ”I sopravvissuti” che ci stanno bene nel clima di catastrofismo e degrado del nostro Pianeta. Ma c’è dell’altro che continua a gira come l’appunto social delle date che terminano con 20…delle principali e devastanti calamità che hanno distrutto tutto . Eccole la peste nel 1720, il colera nel 1820, l’influenza spagnola nel 1920 e il 2020 con il coronavirus. In mezzo potete metterci altre calamità locali, come l’avvento di politici che hanno devastato il BelPaese e hanno trovato il vaccino per restare incollati agli scranni parlamentari, regionali e comunali, la persistenza della suocera invadente o la corona del dente numero 20 che ancora duole per i soldi spesi. Non è vero ma ci credo… e ”corne, bicorne, scio, scio’ sciuè ..” come avrebbe esorcizzato la buonanima di Totò che alle strane coincidenze del destino e degli accadimenti della storia sotto ci credeva, stringendo in tasca cornetti e ferri di cavallo. Se serve ad allentare la presa delle limitazioni alla mobilità da ‘zona rossa’ prendetevela con la malasorte e tirate fuori quell’abitino, contro il malocchio, distribuito a quanti hanno visitato Colobraro ( Matera) che ha fatto della ingenerosa nomea di paese jellato un punto di forza e di reazione per sognare che passi la nottata di mezza estate..guarda caso anticipata ai primi mesi dell’anno e in coincidenza con la pandemia da coronavirus. A conti fatti proprio la bella località della Valle del Sinni, guidata dal dinamico sindaco Andrea Bernardo, potrebbe sfruttare la ripresa (quando sarà) post virale con un pellegrinaggio da anno santo contro la jattura. Ma non corriamo oltre. Per ora tutti a casa a scherzare con video, audio e altre amenità che fanno rima con calamità. La verità potrebbe essere un’altra e quanto sta accadendo sui mercati lo confermerebbe come abbiamo scritto in un servizio ultra letto anche all’estero https://giornalemio.it/politica/e-se-dietro-al-coronavirus-ci-fosse-una-guerra-economica/ e che la dice tutta sulle tre ”C” come calamità, coincidenze, coronavirus. Sul che fare affidiamoci alla buona stella del BelPaese nella sua creatività e arraffazzonata capacità di reazione, che ne fanno una nazione poco credibile ma incredibile. La prova provata (consentiteci la licenza grammaticale) è Napoli, con tutte le contraddizioni che ha e non solo nella Sanità, dove San Gennaro e un manipolo di ricercatori hanno fatto la grazia con la sperimentazione di un farmaco per la cura dell’artrite che sta dando ottimi risultati sui pazienti affetti da covid-19. Da Totò a Eduardo a Troisi ci sta tutta la voglia di tentare la fortuna al Lotto. I numeri? Naturalmente l’ambata 19 e 20, poi 48 morto che parla, 90 la paura e poi la fortuna con il 16, perchè ci vuole sempre una botta di sedere – di culo- come è nella tradizione popolare per battere malannata e malasorte.