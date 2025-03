Cocaina in casa. Polizia arresta 49enne di Policoro

Una perquisizione domiciliare ”fruttuosa” quella operata dalla Squadra Mobile e dalla Commissariato della Polizia di Stato di Policoro , che nella città jonica hanno sorpreso un uomo di 49 anni, in possesso di 32 grammi di cocaina, di bilancini di precisione , di materiale per il confezionamento delle dosi e di un cartello a serramanico. All’operazione ha partecipato anche una unità cinofila delle fiamme gialle. Per l’uomo il magistrato ha disposto la misura degli arresti domiciliari.



Policoro, 49enne arrestato dalla Polizia di Stato di Matera per droga

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

