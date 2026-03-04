Coca,hashish ed ecstasy a casa .Polizia arresta 65enne a Matera

anto imbarazzo all’alt della Polizia per un uomo di 65 anni, ”gravemente indiziato” del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E poi la perquisizione a casa, anche in una cassapanca della cucina, con il ritrovamento di quasi 1, 3 chilogrammi tra cocaina,hashish e un piccolo quantitativo di ecstasy nota come ”Molly” che porta a un immediato stato di euforia, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante per complessivi 140.000 euro. Non c’è che dire un risultato che dà il livello del traffico di droga nel nostro comprensorio per un mercato in crescita. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Matera.



COMUNICATO STAMPA

Matera: la Polizia di Stato arresta 65enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sequestrati 1,2 kg di hashish, 195,53 gr. di cocaina, un modico quantitativo di ecstasy/MDMA e 138.595,00 euro in contanti

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un 65enne materano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito da una mirata attività antidroga, condotta dagli agenti della Squadra Mobile. Nel corso dei servizi, i poliziotti hanno fermato il 65enne, mentre era alla guida della sua autovettura, sottoponendolo a controllo.

Fin da subito l’uomo ha manifestato un atteggiamento nervoso e insofferente. Alla luce del suo comportamento e dei precedenti specifici in materia di stupefacenti, gli operatori hanno proceduto una perquisizione personale, rinvenendo nella tasca dei pantaloni la somma di 545 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Gli accertamenti sono stati, quindi, estesi al veicolo e, successivamente, all’abitazione. Nella camera da letto, all’interno di un armadio, sono stati rinvenuti e sequestrati 195,53 gr. di cocaina e un modico quantitativo di ecstasy/MDMA.

In cucina, in una cassapanca, è stato, poi, rivenuto ulteriore stupefacente del tipo hashish, suddiviso in involucri in cellophane, per un peso complessivo di circa 1,2 kg e materiale per il confezionamento e pesatura della droga.

Nel corso della perquisizione, in diverse buste per il pane, veniva rinvenuta e sequestrata un’ingente somma di denaro in contanti, pari all’importo complessivo di 138.595,00 euro.

Su disposizione dell’A.G., il 65enne è stato associato alla locale Casa Circondariale e, a seguito dell’udienza di convalida, è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.