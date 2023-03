Cobas e Usb pro Natuzzi a Matera. Due richieste a Urso e a Bardi

Si sono fatti sentire, eccome, sindacati e lavoratori dei Cobas e Usb sulla vertenza Natuzzi, quasi dimenticata a livello nazionale e locale. Tant’è che due cartelli esibiti durante ma protesta in piazza Vittorio Veneto, a Matera, sono stati davvero eloquenti : ”Presidente Bardi: La produzione del mobile imbottito appulo-lucano sta scomparendo. Ne sa qualcosa?” e ”Ministro Urso : il made in Italy è qui tra Puglia e Basilicata. Salviamolo!”. Il resto lo abbiamo sentito davanti alla Prefettura dai lavoratori e dai rappresentanti sindacali Pierpaolo Corallo da Felice Dileo e da Stefano Stano , che hanno incontrato il prefetto di Matera Sante Copponi, al quale hanno rappresentato la situazione – sintetizzata nel documento della vigilia- e sollecitato interventi presso i governi nazionali ( convocazione del tavolo tecnico ed erogazione della seconda tranche di finanziamenti) e locale per spingere sulla vertenza. Nessun posto di lavoro deve andare perso. Ci mancherebbe. Le aziende Natuzzi sono tanta parte del settore del mobile imbottito di Puglia e Basilicata e, in generale, del made in Italy nel mondo.



IL DOCUMENTO DI USB E COBAS

Il giorno 22 marzo 2023 a partire dalle ore 10:00 Cobas-Lp e Usb-Lp terranno un sit-in dinanzi al Palazzo della Prefettura di Matera. Lo stesso è finalizzato a scongiurare il rischio di licenziamenti di massa presso Natuzzi Spa, inviando un esplicito sollecito a:

Governo centrale, il quale adempie agli impegni derivanti dal Protocollo quadro del 28.6.2018 con troppa lentezza, non assolutamente a passo con la rapidità richiesta dal sistema economico attuale. Infatti, Invitalia solo qualche giorno fa ha sbloccato un cofinanziamento atteso già da 2 anni, mentre si aspetta ancora la convocazione da parte del Ministero del Lavoro per dare attuazione alle intese già sottoscritte tra Natuzzi Spa e OO.SS. in merito al Contratto di Espansione. Quest’ultimo strumento consentirebbe una soluzione decisamente non traumatica per gli esuberi dichiarati da Natuzzi Spa, consentendo l’accesso alla Pensione a molti lavoratori che hanno avanzato richiesta;

Amministrazione regionale Basilicata, la quale pare non interessata dal problema crisi Natuzzi e Mobile imbottito. Essa risulta puntualmente e costantemente assente ad ogni incontro istituzionale. Di fatto non ha partecipato all’ultima incontro tenutosi a Bari lo scorso 2 febbraio e nessuno ha notato la sua assenza, considerato che gli interlocutori sono abituati a vedere la sedia riservata al rappresentante della Basilicata restare vacante;

Natuzzi Spa che, al di là delle responsabilità istituzionali, non sempre rispetta gli impegni assunti. E’ evidente che la riapertura del sito di Ginosa, più volte rimandata, non avverrà neanche entro la fine della prossima primavera.

Per quanto si qui esposto, il 22 marzo chiederemo audizione al Prefetto di Matera e rivendicheremo la convocazione da parte del Ministero delle Imprese e Made in Italy della Cabina di Regia nazionale per la vertenza Natuzzi Spa, in modo che ogni soggetto coinvolto si assuma le proprie responsabilità, ponendo fine allo scarica barile che negli ultimi tempi si è verificato.



Infine, pensiamo che anche i sindacati debbano assumersi le loro responsabilità, in quanto ancora una volta i lavoratori appaiono frantumati non per causa loro, ma per decisione di chi li rappresenta. Noi continueremo a chiedere un unico tavolo negoziale alla controparte aziendale, ad informare costantemente le altre OO.SS. in merito alle nostre azioni e proposte e a tentare di costruire un dialogo tra tutte la parti sociali presenti in Natuzzi Spa. Quando questo tentativo di dialogo verrà accolto dai suoi destinatari, certamente saranno i lavoratori a trarne beneficio.