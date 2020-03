“Il comune di Matera, l’amministrazione provinciale e regionale devono sbloccare i pagamenti a favore delle imprese, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e di tutte le Partite IVA.”

E’ quanto chiede in una nota il Presidente di Coalizione Civica per Matera Giuseppe Miolla. Il documento così prosegue:

“Il Governo Centrale ha adottato il decreto “CURA ITALIA” prevedendo misure a favore di lavoratori, imprese e cittadini.

Il provvedimento di “cura” è blando e al netto del rinvio delle scadenze di pagamento di tasse e contributi vari, nessuna misura efficace a salvaguardia del tessuto economico è stato adottato, tenendo presente che le risorse messe in campo solo limitate e non possono garantire tutti.

Nel pieno della crisi sanitaria ed economica –finanziaria, l’amministrazione comunale di Matera, l’amministrazione provinciale e regionale sono totalmente assenti.

Inspiegabilmente, invece di favorire il “lavoro agile”, sono stati messi in ferie dirigenti e dipendenti, bloccando di fatto l’amministrazione pubblica.

Coalizione Civica per Matera chiede al Sindaco, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione, di sollecitare i propri uffici ad adottare tutti gli atti necessari per garantire immediatamente il pagamento dei crediti delle imprese, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi, delle cooperative di servizi e di tutti coloro che vantano crediti nei confronti dell’ente comunale e provinciale.

Il decreto “ CURA ITALIA” all’art. 103 comma 4 NON sospende i pagamenti della pubblica amministrazione.

Facciamo espressa richiesta alle amministrazioni locali di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la nuova Anticipazione di Liquidità per il 2020, che consente l’anticipazione dei pagamenti dovuti dalla Pubblica amministrazione al 31 dicembre 2019, di debiti certi, liquidi ed esigibili – relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali – dovuti sia dalle Regioni e dalle Province autonome (e dai rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale), che da Comuni, Province e Città metropolitane.

Attraverso questa richiesta sarà possibile generare anche un impatto positivo per il tessuto economico e le comunità locali tutelando in via diretta le imprese i lavoratori autonomi e le partite iva e in via mediata anche i lavoratori dipendenti di tali soggetti economici.

Non ci interessa la polemica politica e lo scontro dialettico e infruttuoso tra opposizione, maggioranza e governo cittadino.

E’ il momento dell’unita’ e soprattutto di atti concreti.

Le amministrazioni non possono e non devono rimanere fermi ma devono lavorare ancora di piu’ in un momento delicato per il presente e soprattutto per il futuro della comunità materana.”