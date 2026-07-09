CNA Taxi Matera: “Situazione insostenibile, chiediamo il rispetto delle regole e più controlli”

“Un paradossale malinteso viabilistico ha acceso gli animi ieri mattina al terminal bus di via Don Luigi Sturzo. I tassisti, trovando lo stallo a loro riservato occupato da un’auto privata, hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale. Una volta sul posto, tuttavia, gli agenti hanno constatato che tutti i veicoli presenti erano passibili di sanzione: il cartello di divieto di transito all’ingresso del terminal esenta infatti solo gli autobus ministeriali, escludendo di fatto anche i taxi.” E’ da questa situazione alquanto surreale che parte una nota di CNA Taxi di Matera in cui si avverte che comunque “La situazione è stata parzialmente sbrogliata grazie al tempestivo intervento dell’assessore alla mobilità e del comandante della Polizia Locale, che hanno assicurato l’adeguamento della segnaletica stradale entro la giornata per sanare il vuoto normativo.” Si aggiunge che “L’episodio, però, ha sollevato la dura reazione della categoria, stanca di una serie di disagi che si trascinano da tempo.” In proposito, Pino Fiore, presidente di CNA Taxi di Matera dichiara che “Questa è stata solo l’ultima ‘chicca’ ai nostri danni. Crediamo che il nostro comparto, per quanto piccolo, rappresenti un tassello fondamentale all’interno del trasporto pubblico locale non di linea e della filiera turistica cittadina. Nonostante questo, sono anni che denunciamo alle varie amministrazioni le continue violazioni della legge quadro del settore (la 21/92) da parte di soggetti abusivi.” Per poi entrare nel dettaglio delle problematiche che minacciano la categoria in città: “Abusivismo ricettivo: Alcune strutture alberghiere utilizzano mezzi privati per effettuare servizi di trasferimento del tutto assimilabili a quelli dei taxi; Mancato rispetto delle regole NCC: Diversi operatori di Noleggio Con Conducente rimangono costantemente su strada in cerca di clienti, anziché fare ritorno in rimessa come previsto dalla legge; Licenze irregolari: “Assistiamo persino alla circolazione di una licenza temporanea, rilasciata da un comune della provincia di Matera per il 2019, che oggi opera in pianta stabile e senza titolo nel territorio comunale di Matera.” Una situazione -incalza Fiore- ormai giunta al limite: “È uno scenario non più tollerabile e che non siamo più disposti ad accettare passivamente. Con l’attuale amministrazione abbiamo avuto diversi incontri e abbiamo riscontrato molta attenzione da parte dell’assessore al ramo, Daniele Fragasso. Tuttavia, non riusciamo a comprendere dove si blocchi la macchina dei controlli, probabilmente frenata dalla carenza di personale della Polizia Locale.” “Auspichiamo che i controlli partano concretamente e che, in questa città, si possa finalmente tornare a parlare di legalità e di rispetto delle regole“, conclude Pino Fiore.

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