L’artigianato ha già sofferto abbastanza lo stop a causa del Covid19 e pertanto occorre oltre che tenere alta la guardia anche continuare a fare prevenzione affinchè la situazione sanitaria sia costantemente monitorata.

A tal proposito il Presidente regionale del CNA Leo Montemurro la Cna ha richiesto al Gen. Vito BARDI Presidente della Regione Basilicata e al Dr. Rocco Leone Assessore alla Sanità della Regione Basilicata l’attivazione campagna periodica di screening a mezzo tamponi per rilevare la presenza del Covid-19 nei confronti delle imprese dell’artigianato artistico operanti nella Città di Matera

A seguire il testo della lettera integrale

“Gentilissimi,

sono ormai diverse settimane da quando sono caduti i divieti alla mobilità interregionali che la Città di Matera è tornata ad essere meta di turisti, principalmente italiani ma non mancano anche le prime presenze di stranieri, non di certo agli stessi livelli del 2019, anno in cui Matera ha degnamente rappresentato l’intera Europa quale Capitale della Cultura, ma con aspettative di crescita continua nelle prossime settimane.

Tale prospettiva se da un lato incontra il favore degli operatori economici desiderosi di rimettersi al lavoro a pieno regime dall’altro accresce una latente sensazione di paura di fronte al Covid-19, nemico subdolo e insidioso, che di sicuro può essere fronteggiato attendendosi alle prescrizioni emanate con i diversi Dpcm come pure in ossequio ai Codici di autoregolamentazione che le diverse categorie produttive hanno adottato, anche in ossequio anche alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavori (D.Lesg. 81/08) aggiornate per fronteggiare efficacemente l’emergenza determinata dal coronavirus.

Ma la richiesta più pressante da parte degli operatori che stiamo registrando negli ultimi giorni è quella di richiedere alla Regione Basilicata di attivare una campagna periodica di screening a mezzo tamponi per rilevare la presenza del Covid-19 nei confronti delle imprenditrici e degli imprenditori operanti nei settori produttivi a più stretto contatto con i turisti come quelli del comparto dell’artigianato artistico, tassello importante della filiera turistica cittadina

Pertanto nel rinnovare la richiesta poc’anzi formalizzata dichiariamo sin d’ora la nostra massima disponibilità e collaborazione per far si che la stessa venga approntata e possa realizzarsi nel più breve tempo possibile.

In attesa di cortese riscontro, è gradita l’occasione per porgere distinti ossequi.