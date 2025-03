CNA Matera, sono tre le ragazze in partenza da Matera per Brașov con il progetto Erasmus.

Sono già in terra rumena le tre ragazze selezionate da CNA Matera per partecipare a un’importante esperienza formativa nell’ambito del progetto Erasmus+, di cui CNA è partner.

Le ragazze trascorreranno una settimana a Brașov, in Romania, dove prenderanno parte a laboratori e attività mirate a sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale attraverso l’arte.

L’obiettivo del progetto è quello di approfondire le problematiche legate alla sostenibilità e all’ecologia, fornendo strumenti concreti per promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso l’EcoArt e la creazione di idee verdi innovative.

Grazie a questa esperienza internazionale, le partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con nuove metodologie di apprendimento, collaborare con coetanei provenienti da altri Paesi e accrescere le proprie competenze in un contesto dinamico e stimolante.

CNA Matera, da sempre impegnata nella promozione della formazione e della mobilità giovanile, sostiene attivamente progetti come questo, consapevole dell’importanza di offrire ai giovani strumenti per affrontare con creatività e responsabilità le sfide del futuro.

Auguriamo alle partecipanti un’esperienza arricchente, certi che torneranno con nuove conoscenze e una rinnovata sensibilità verso le tematiche ambientali che avranno cura di diffondere a livello locale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.