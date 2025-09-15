Cna Matera, soddisfazione per l’attribuzione al presidente Montemurro del premio Euromed International 2025

La Cna della Provincia Di Matera esprime grande soddisfazione per l’attribuzione del premio Euromed International 2025 per la categoria “Cultura e Arte” al proprio presidente Cav. Uff. Leonardo Montemurrro da parte del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme , Gran Priorato di Puglia . Il premio viene attribuito a personalità che si sono distinte per il loro impegno nell’area Euro-Mediterranea negli ultimi 24 mesi.
Tale riconoscimento, afferma Giuseppe Ranu’ presidente vicario della Cna Matera, non è casuale ma è il frutto di una vita intera spesa per favorire la crescita artistica, culturale ed economica dei nostri territori appulo lucani. Un grazie particolare al Dr. Fabio Spilotros per aver proposto la candidatura del Presidente Leo Montemurro a tale prestigioso riconoscimento.
Il premio e’ stato consegnato lo scorso 12 settembre 2025 a Locorotondo.
