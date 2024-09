Cna Matera, progetto “Creta” per gli allievi dell’Ifts

Si chiama “Creta” il progetto di Istruzione Superiore e Formazione tecnica – dedicato a formazione e turismo della Regione Campania e presentato alla Bit di Milano. Il binomio turismo e artigianato è una vera e propria sfida ed il progetto Ifts, finanziato dalla Regione Campania, porterà alla nascita di una nuova figura professionale che sappia ‘vendere’ i prodotti e i servizi turistici, culturali e artigianali di un territorio”.

“ Per noi tutto ciò è una vera e propria sfida ha dichiarato Simona Paolillo – Segretario di CNA Salerno – che accompagnerà gli allievi del corso Ifts Creta venerdì 13 settembre pv a Matera ospite di Cna Matera partner del Progetto. Grazie alla collaborazione tra Cna Salerno e Cna Matera è nata la volontà di creare questa figura professionale legata alla filiera culturale. L’esperienza di Matera Città della Cultura è una best pratice di riferimento. Il partenariato vede insieme tre scuole, ovvero il liceo Sabatini Menna di Salerno, il Galizia di Nocera, il Vanvitelli di Cava de Tirreni ma anche l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Moby Dick, il Comune di Vietri sul Mare, Cna di Salerno e di Matera e tante imprese del settore, con un capofila accreditato quale Pform Group srl, forte dell’esperienza della scuola di ceramica. Il corso ha una durata di 800 euro e si suddivide per il 50% in una parte teorica e poi esperienze di tirocinio, visite guidate. La durata del progetto è triennale quindi dall’anno prossimo si apriranno altre selezioni per gli allievi.

La giornata del 13 settembre, conclude Roberto Luongo Direttore della Cna Matera, riveste di un particolare rilievo in quanto sarà presentata l’esperienza vissuta finora dagli allievi che si confronteranno con le botteghe artigianali locali dei Maestri Artigiani Maria Bruna Festa e Mario Daddiego

