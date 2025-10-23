CNA MATERA: PRESENTAZIONE evento “CINEARTIS”

Il giorno 24 OTTOBRE alle ore 10.30 presso la sala riunioni della Cna in Via degli Aragonesi 24/a Leo Montemurro, Presidente di CNA Matera, insieme ai rappresentanti del Raggruppamento CNA Cinema & Audiovisivo di Matera, presenteranno alla stampa la prima edizione del nuovo progetto culturale denominato CINEARTIS; una rassegna Audiovisiva originale dedicata interamente al mondo del Cinema e dell’Artigianato italiano, un settore considerato una colonna portante dell’economia nazionale e fortemente rappresentativo del Made in Italy.

La prima edizione della Rassegna CINEARTIS avrà luogo a Matera nei giorni 28 e 29 ottobre negli spazi dei due cinema cittadini “Cinema Guerrieri” e “Il Piccolo”.

Vincitore del bando regionale dedicato ai Festival e alle Rassegne cinematografiche, il progetto CINEARTIS, ideato da Dino Centonze e Antonio Andrisani, ha scelto di indirizzare il proprio sguardo editoriale in due direzioni principali e parallele:

da una parte raccontare il mondo dell’Artigianato italiano attraverso gli occhi del Cinema e dell’Audiovisivo;

dall’altra raccontare il mondo del Cinema italiano attraverso gli occhi degli Artigiani che realizzano i film.

Per sviluppare il primo aspetto tematico CINEARTIS ha selezionato alcuni esempi di Audiovisivi che raccontano visivamente l’Artigianato lucano e nazionale. Tra questi alcuni lavori interessanti del regista materano Mario Raele.

Per mostrare aspetti poco conosciuti dell’artigianato nel cinema sarà ospite a Matera il maestro Sergio Stivaletti, considerato tra i più importanti Artigiani e creatori di effetti speciali del cinema italiano. Noto principalmente per aver lavorato nei film dei più grandi registi italiani del cinema thriller e Horror come Dario Argento, Bava, Pupi Avati e tanti altri.

Per l’occasione, CINEARTIS presenterà una retrospettiva dei tre straordinari film thriller che Stivaletti ha realizzato come Regista: La maschera di cera, I tre volti del terrore e Rabbia furiosa. Una occasione ghiotta e assolutamente rara per conoscere e approfondire la sua cinematografia di genere.

Nella prima giornata della rassegna sarà presentato il cortometraggio “Il gatto e la tigre”. Questo progetto scolastico, realizzato dal regista Antonio Andrisani insieme agli studenti dell’Istituto Superiore Tommaso Stigliani, ha rappresentato l’occasione per presentare concretamente ai giovani il fascino delle diverse professioni artigianali del cinema.

Durante le due giornate della rassegna sarà allestita la mostra fotografica “Ritratti di Artigiani” del fotografo Antonello Di Gennaro.

L’evento è a ingresso libero.