Cna Matera, presenta il romanzo di Elena Torri “La vita che non hai avuto” sul dramma della guerra .

Cna Matera, il 27 maggio la presentazione del romanzo di Elena Torri “La vita che non hai avuto” sul dramma della guerra .

Il 27 maggio 2025 alle ore 18.30, nella sede della Fondazione Le Monacelle a Matera, sarà presentato il romanzo di Elena Torri “La vita che non hai avuto”.

La presentazione è organizzata dalla Cna Associazione Territoriale di Matera in partnership con la libreria materana Sassi Book delle Sorelle Marilina e Chiara Giannatelli e in collaborazione con La Fondazione Le Monacelle.

Elena Torri è nata a Lizzano in Belvedere e laureata a Bologna. Fa politica dal 2008, nel 2014 diventa la prima sindaca nella storia del comune montano.

Il 6 maggio scorso, con Pendragon, ha pubblicato il primo romanzo: ‘La vita che non hai avuto’. L’opera intreccia in modo originale il dramma della guerra con la vicenda di Ida Storai, nonna di Elena, e sta avendo un buon riscontro di pubblico.

Dialogherà con l’autrice Leo Montemurro Presidente Cna.

