Cna Matera porta “Artigianando” a Miglionico: opportunità per le imprese con i Bandi Regionali 2025

Mercoledì 10 settembre alle ore 18.00 a Miglionico, presso il Castello del Malconsiglio (Piazza Castello), si terrà il secondo appuntamento del tour provinciale di CNA Matera con ” Artigianando “, il percorso itinerante dedicato alle imprese e ai cittadini per presentare le opportunità offerte dai Bandi Regionali 2025.
L’iniziativa è pensata per avvicinare Cna alle comunità locali, offrendo informazioni chiare e pratiche sulle possibilità di finanziamento e sostegno economico, illustrando modalità di partecipazione, requisiti e fornendo un orientamento concreto per predisporre la documentazione necessaria.
Il programma prevede:
Saluti istituzionali a cura del Sindaco Giulio Traietta
Illustrazione dei bandi a cura di Leonardo Montemurro, Presidente Cna Matera
Question Time con spazio dedicato ai quesiti dei partecipanti
Conclusioni a cura di Roberto Luongo, Direttore Cna Matera
Nel corso dell’incontro verranno approfonditi i seguenti bandi:
Bando 1: Aiuti alle imprese costituende (scadenza 30 settembre 2025)
Bando 2: Aiuti alle imprese costituite da 0 a 24 mesi (scadenza 30 settembre 2025)
Bando 3: Incentivi alle imprese artigiane (scadenza 8 novembre 2025)
L’evento è rivolto a imprese, artigiani e cittadini interessati a cogliere le nuove opportunità di sviluppo. Cna Matera invita tutti a partecipare per scoprire come i Bandi Regionali possano diventare un motore di crescita e innovazione per il futuro imprenditoriale del territorio.
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.