Cna Matera porta “Artigianando” a Miglionico: opportunità per le imprese con i Bandi Regionali 2025

Mercoledì 10 settembre alle ore 18.00 a Miglionico, presso il Castello del Malconsiglio (Piazza Castello), si terrà il secondo appuntamento del tour provinciale di CNA Matera con ” Artigianando “, il percorso itinerante dedicato alle imprese e ai cittadini per presentare le opportunità offerte dai Bandi Regionali 2025.

L’iniziativa è pensata per avvicinare Cna alle comunità locali, offrendo informazioni chiare e pratiche sulle possibilità di finanziamento e sostegno economico, illustrando modalità di partecipazione, requisiti e fornendo un orientamento concreto per predisporre la documentazione necessaria.

Il programma prevede:

Saluti istituzionali a cura del Sindaco Giulio Traietta

Illustrazione dei bandi a cura di Leonardo Montemurro, Presidente Cna Matera

Question Time con spazio dedicato ai quesiti dei partecipanti

Conclusioni a cura di Roberto Luongo, Direttore Cna Matera

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi i seguenti bandi:

Bando 1: Aiuti alle imprese costituende (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 2: Aiuti alle imprese costituite da 0 a 24 mesi (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 3: Incentivi alle imprese artigiane (scadenza 8 novembre 2025)

L’evento è rivolto a imprese, artigiani e cittadini interessati a cogliere le nuove opportunità di sviluppo. Cna Matera invita tutti a partecipare per scoprire come i Bandi Regionali possano diventare un motore di crescita e innovazione per il futuro imprenditoriale del territorio.

