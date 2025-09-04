CNA Matera lancia “ARTIGIANANDO”: un tour provinciale per presentare i Bandi Regionali alle imprese

Venerdì 5 settembre si terrà a Matera, presso la sede di CNA in Via degli Aragonesi, 26/A, il primo appuntamento di “ARTIGIANANDO”. L’evento darà il via a un’iniziativa itinerante organizzata da CNA Matera, pensata per informare e supportare le aziende del territorio.

“ARTIGIANANDO” è un vero e proprio tour che toccherà i comuni della provincia di Matera, con l’obiettivo di presentare direttamente alle imprese i Bandi Regionali 2025 in corso, offrendo un’opportunità concreta di sviluppo e sostegno economico. Il progetto nasce dalla volontà di CNA di essere più vicina al territorio e di fornire un orientamento pratico e mirato a chi vuole accedere ai finanziamenti.

L’evento prevede una serie di interventi per guidare i partecipanti attraverso le opportunità offerte:

Introduzione a cura dell’Avv. Roberto Luongo, Direttore CNA Matera.

Illustrazione dei Bandi a cura di Eus Rubino, Consulente.

Question Time, per rispondere a tutti i dubbi dei partecipanti.

Conclusioni a cura del Cav. Uff. Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera.

Durante l’incontro verranno approfonditi tre bandi specifici:

Bando 1: Aiuti alle imprese costituende (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 2: Aiuti alle imprese costituite da 0 a 24 mesi (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 3: Incentivi alle imprese artigiane (scadenza 8 novembre 2025)

L’evento è un seminario informativo rivolto a cittadini e imprese che desiderano scoprire come i Bandi Regionali possono diventare un motore di sviluppo per le loro attività. Verranno illustrate le modalità di partecipazione e i requisiti necessari, fornendo un supporto concreto nella preparazione della documentazione.

CNA Matera invita tutti gli interessati a partecipare a questo primo incontro per scoprire come i Bandi Regionali possono dare slancio al proprio futuro imprenditoriale.