CNA Matera, Galleria d’arte Mad.Art e Materahub: Aperitivi Informali per Esplorare il Futuro dell’Artigianato

Un’iniziativa stimolante prende il via a Matera grazie alla collaborazione tra CNA Matera, la Galleria d’arte Mad.Art e Materahub. Saranno tre gli incontri a tema, pensati per approfondire aspetti cruciali del mondo dell’artigianato, il tutto in un’atmosfera conviviale e informale, accompagnata da un aperitivo.

L’obiettivo è creare un dialogo aperto e costruttivo, offrendo agli artigiani e agli addetti ai lavori l’opportunità di confrontarsi su tematiche attuali e future, stimolando nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a iscriversi quanto prima, poiché il numero di posti è limitato a 15 partecipanti per ciascun incontro. Il modulo di iscrizione rimarrà aperto fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Ecco il calendario degli incontri:

13 Giugno | Le Opportunità in Italia e all’estero finanziate dal progetto Craftwork4.0All

Dove: CNA Matera

Durante la prima chiacchierata saranno presentate tutte le opportunità del progetto Craftwork4.0All, a partire dalle mobilità di 10 giorni in qualsiasi Paese europeo o Paese non europeo che partecipa a Europa Creativa, passando per i festival dell’artigianato in Spagna e Bulgaria, fino alle residenze artistiche per artigiani che avranno luogo nel 2026. Ospite speciale: Marirena, ceramista dalla Grecia che ha scelto Matera per la sua mobilità, come Ludovica Parentini (Jadila Crafts), materana selezionata per la prima mobilità italiana in Tunisia.

20 Giugno | Le sfide della co-creazione: definire la proprietà intellettuale nell’artigianato

Dove: CNA Matera

L’Avvocato Vinciguerra offrirà una panoramica rispetto alla possibile registrazione di brevetti, design e marchi per tutelare le creazioni artigiane: quali sono gli uffici competenti, come redigere contratti di licenza o cessione ed eventualmente come agire legalmente contro le violazioni.

23 Giugno | Materiali: amori a prima vista

Dove: Galleria d’arte Mad.Art

Attraverso una chiacchierata interattiva, condivideremo l’incanto, le sfide e le gioie dei materiali: come nascono le idee, come avviene la modellazione, quale percorso compiamo dal primo tocco all’opera finita. Condividi la tua storia, lasciati ispirare e ibrida con noi!

Informazioni su CNA Matera: CNA Matera è la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Matera, che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese artigiane e delle PMI del territorio.

Informazioni su Galleria d’arte Mad.Art: La Galleria d’arte Mad.Art è uno spazio dedicato all’arte e alla cultura a Matera, che promuove artisti e nuove espressioni creative.

Informazioni su Materahub: Materahub è un consorzio dedito all’innovazione, al networking e alle opportunità mobilità all’estero, attivo da oltre 10 anni nel settore delle industrie creative e culturali.