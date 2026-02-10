CNA Matera e Pane e Pace brillano a Milano all’evento “Basilicata Today”

CNA Matera parteciperà, insieme alla propria azienda associata Pane e Pace, alla mostra evento itinerante “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche 2026 – Basilicata Today”, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 11.00 presso l’IPSAR Amerigo Vespucci a Milano.

L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina nazionale per la promozione delle eccellenze lucane e un’occasione strategica per valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio, mettendo in rete istituzioni, imprese e operatori del settore.

Attraverso la partecipazione dell’azienda Pane e Pace, CNA Matera porta a Milano una testimonianza concreta della qualità artigianale e della tradizione produttiva locale, contribuendo a raccontare una Basilicata autentica, fatta di saperi antichi, materie prime di qualità e innovazione responsabile.

«Essere presenti a Basilicata Today – dichiara Leo Montemurro, Presidente CNA Matera – significa sostenere le nostre imprese e accompagnarle in percorsi di visibilità e crescita sui mercati nazionali. Eventi come questo sono fondamentali per rafforzare l’identità territoriale e creare nuove opportunità di sviluppo per l’artigianato e l’agroalimentare lucano».

Nel corso della manifestazione è previsto anche un buffet a base di prodotti tipici della Basilicata, che permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza diretta dei sapori regionali.

CNA Matera rinnova il proprio impegno nel promuovere le imprese associate e nel valorizzare il Made in Basilicata, sostenendo iniziative che favoriscono l’incontro tra tradizione, cultura e imprenditorialità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.