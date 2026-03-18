Cna Matera: Comunità Energetiche rinnovabili uno dei pochi strumenti a disposizione delle imprese contro il caro energia.

Il grido d’allarme sul caro energia lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco altrettanto forte e preoccupata nel territorio materano. Il monitoraggio della Confederazione -si legge in una nota- “evidenzia come l’energia elettrica continui a guidare la classifica dei rincari, con aumenti che arrivano fino al 60%, trascinando con sé materie prime strategiche come rame, alluminio e ferro. Una vera e propria “tempesta perfetta” che rischia di colpire duramente il sistema produttivo locale. A interpretare le preoccupazioni del tessuto imprenditoriale sono il Presidente Leo Montemurro e il Direttore Roberto Luongo, che sottolineano come la struttura economica del territorio materano, caratterizzata da una forte presenza di micro e piccole imprese, renda l’intero sistema particolarmente esposto agli shock energetici.” “Il nostro tessuto imprenditoriale è composto prevalentemente da micro e piccole imprese – evidenzia il Presidente Montemurro – e un rincaro dell’energia di questa portata non rappresenta semplicemente un aumento dei costi, ma un rischio concreto di tenuta per molte attività. In un sistema così frammentato, l’incremento dei costi fissi può tradursi in una crisi produttiva difficile da recuperare, con effetti diretti sull’occupazione e sulla coesione sociale del territorio. I dati confermano la criticità: in diversi comparti manifatturieri l’energia incide in maniera sempre più rilevante sui costi totali, arrivando in alcuni casi a rappresentare la principale voce di spesa. A questo si aggiunge l’estrema volatilità dei prezzi, con listini che cambiano anche nel giro di 24 ore, rendendo complessa qualsiasi pianificazione aziendale. Accanto alle cause legate allo scenario internazionale, la CNA Matera richiama l’attenzione anche su possibili distorsioni del mercato.” “Esiste il rischio che, in un contesto già segnato da tensioni geopolitiche, si inseriscano dinamiche speculative a danno delle piccole imprese – sottolinea il Direttore Luongo –. Non è accettabile che il costo dell’energia in Italia resti significativamente più alto rispetto ad altri Paesi europei. È necessario rafforzare i controlli lungo tutta la filiera per garantire trasparenza e correttezza”. Da qui l’appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure strutturali in grado di sostenere concretamente il sistema produttivo:“Senza interventi mirati e senza una vigilanza efficace – aggiungono i vertici CNA Matera – il rischio è quello di una progressiva perdita del patrimonio artigiano e imprenditoriale del territorio. In questo scenario, la CNA Matera conferma il proprio impegno al fianco delle imprese, con attività di monitoraggio continuo e servizi di supporto tra i quali occorre segnalare l’attivazione sin dall’ottobre 2024 di una delle prime CER in Italia Cerquity Sud nella quale Cna Matera è presente sin dalla costituzione . Le CER sono l’unico strumento a disposizione delle imprese che oggettivamente sono impossibilitate a realizzare impianti per l’autoproduzione di energia sulle proprie attività atteso che Cerquity ,ad esempio , garantirà a regime un ristoro nell’ordine del 15 per cento dei KWh consumati su base annua. Tra le iniziative in fase di sviluppo, anche l’attivazione di strumenti dedicati alla consulenza energetica quale lo Sportello Energia che avrà come obiettivo la messa in campo di azioni finalizzate alla riduzione dei costi, all’accesso agli incentivi e alla promozione di investimenti sostenibili.”

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