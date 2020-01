“La Cna Associazione Territoriale di Matera –afferma Cosimo Martemucci presidente della Unione Cna Servizi alla Comunità– esprime grande soddisfazione per l’attivazione presso l’Iis Pentasuglia di Matera dei due nuovi indirizzi di studio di Meccatronica ed Automazione.”

“Sin da subito, afferma Martemucci, abbiamo aderito con convinzione alla proposta fatta pervenire dal Dirigente Antonio Epifania dell’Iis Pentasuglia alla CNA di sostenere e patrocinare la proposta di ampliare la proposta formativa rivolta ai ragazzi con l’attivazione dei due nuovi corsi di studio in Meccatronica ed Automazione, atteso che avendo uno stretto contatto diretto con le Aziende del territorio eravamo ben consci del fatto che il mercato del lavoro è deficitario di figure professionali in grado di colmare le richieste da parte delle stesse soprattutto nei due settori sopra citati.”

“Il completamento dell’allestimento, continua Martemucci, dei due laboratori già esistenti consentirà agli allievi dei due corsi di studio di essere ancora più preparati e competitivi al momento della loro uscita dalla scuola e dell’ingresso nel mondo del lavoro.”

“Questo, conclude Martemucci, è di sicuro un esempio virtuoso di come il costante dialogo e confronto tra il mondo delle scuola e le imprese, attraverso le Associazioni di categoria di settore, porta poi effetti benefici al sistema economico e sociale locale nella misura in cui aiuta i giovani a realizzarsi professionalmente ed umanamente e sostiene le imprese nei loro processi di innovazione e sviluppo a vantaggio non solo delle stesse imprese ma di tutta la collettività.”