Consegnati dal CNA la fornitura di 500 calzari presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale madonna delle Grazie di Matera. Lo fa sapere, con una nota, il presidente del Cna Matera-Basilicata Leo Montemurro.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a compimento questa importante azione di solidarietà inserita nel programma di utilizzazione delle risorse del 5 per mille nella disponibilità della Onlus Cna Impresa Sensibile, proveniente dalle scelte effettuate dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi – modello 730 e modello Unico -, cui hanno contribuito anche i cittadini/contribuenti lucani . Al momento non vi è più quella grande pressione sulle nostre strutture ospedaliere verificatasi nei giorni della fase più acuta della pandemia ma è bene non abbassare la guardia ed essere pronti a fronteggiare nuove emergenze che derivano dalla mancanza o dallo scarso approvvigionamento dei dispositivi di protezione.

Al riguardo vorrei ringraziare nuovamente la presidente di Cna Impresa Sensibile Maria Fermanelli per la sensibilità dimostrata nell’aver colto il significato più profondo della nostra proposta e tutti coloro, normali cittadini, artigiane, piccoli imprenditori che hanno fatto si che questo interessante e utile progetto potesse arrivare in porto.

Proseguiremo di sicuro in questa nostra azione di supporto alla sanità pubblica, afferma il Vice Presidente Bruno Paolicelli. La nostra scelta di concentrarci nella fornitura di gambali è nata dalla consultazione con chi in prima linea ha affrontato e continua ad affrontare giorno per giorno le difficoltà derivanti dalla pandemia, medici ed infermieri dei reparti più esposti a fronteggiare questa emergenza sanitaria ma che ormai ha travolto anche gli aspetti economici e sociali di questa nostra Nazione. Infine, conclude Paolicelli, mi preme evidenziare la vincente la sinergia realizzatasi tra Cna e le imprese del territorio pronte a mettersi al servizio di una nobile causa. Un ringraziamento da parte mia all’azienda Dimotex Srl di Bernalda nostra associata per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questo progetto come pure nelle precedenti iniziative di solidarietà relative alla fornitura di mascherine.