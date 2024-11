Cna Matera, 1° tappa del “Progetto Trekking Artigianato”

Cna Matera, il 26 novembre 2024 prima tappa del “Progetto Trekking Artigianato” per la connessione tra mondo della scuola primaria e il mondo dell’artigianato artistico e tradizionale.

Martedì 26 Novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 gli alunni delle classi terze e quarte dell’istituto Enrico Fermi di Matera saranno impegnati nel progetto “Trekking Artigianato’, promosso dalla Cna Matera che ha trovato piena condivisione da parte dell’Istituto scolastico. Gli studenti si recheranno presso la fondazione ‘Le Monacelle’ sita in Matera in Via Riscatto 9/11 dove incontreranno 10 tra artigiani ed artisti del settore artistico e tradizionale della Cna, con cui avranno la possibilità di guardare da vicino gli oggetti realizzati, fare domande sulle tecniche e i materiali utilizzati e cimentarsi nella realizzazione di piccoli manufatti.

A seguire l’elenco delle Artiste e degli Artisti nonché delle Artigiane e degli Artigiani partecipanti all’iniziativa:

Christian Andrisani – ceramista

Paola Buttiglione, sartoria abbigliamento su misura

Mirella Caruso, ceramista

Donato Cirella, lavorazione filati

Piero Colapietro, ceramista

Mario Daddiego, ceramista

Marianna D’Aquino, tessitura tappeti