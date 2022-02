Ad annunciarlo il presidente della Cna Leonardo Montemurro nel corso della presentazione del libro di Ottavio Gurrado ” Michelangelo Pentasuglia. Una vita tra colori e cartapesta” ,edito da Graficom di Matera. E lo ha fatto mostrando la bozza di Statuto, in corso di perfezionamento, per una scuola che sarà dedicata- come annunciato nelle scorse settimane- al compianto artigiano e artista dalla cartapesta, autore di numerosi manufatti per la festa del 2 luglio. ” Ci spiace – ha detto Montemurro- non essere riusciti a realizzare quel progetto quando era invita Michelangelo, che aveva desiderato tanto si concretizzasse. La scuola si farà e sarà aperta al contributo di tutti, e auspico anche del Comune. Noi vogliamo essere inclusivi. Non ci interessano le primigeniture, perche si tratta di un progetto per la città , per i giovani, che devono avere la possibilità di formarsi, di crescere nel portare avanti la tradizione della cartapesta. Il ”maestro ” Pentasuglia ha cominciato con noi nelle attività di formazione e lo ha fatto anche insegnando ai detenuti della casa circondariale. Era un generoso e lo ha dimostrato nella vita di tutti giorni e nella dedizione al lavoro, ricordando sacrifici, soddisfazioni, amarezze proprie di un artigiano, innamorato della città e devoto alla Madonna della Bruna. La scuola della cartapesta, come riportato nel libro di Ottavio Gurrado, ce l’aveva nel cuore e porteremo avanti questo progetto che ha radici lontane” .



E ha citato, in proposito, la nascita del Consorzio Altobello Persio presieduto dal compianto Ginetto Guerriccchio. ” Già allora -ha aggiunto Montemurro- c’era difficoltà a motivare i giovani per imparare l’arte della cartapesta, vista la concorrenza dell’impiego nel settore del mobile imbottito. L’attuazione del progetto della Scuola contribuirà a valorizzare un settore con ricadute positive anche sull’economia locale. Ripeto: noi siamo inclusivi, aperti alla collaborazione con quanti hanno a cuore la scuola e vogliono ricordare degnamente opera e figura di Michelangelo Pentasuglia. Se ci dovessero essere più proposte è bene che l’Amministrazione comunale scelga attraverso un avviso pubblico, come è giusto che sia”.



Montemurro ha fatto riferimento, rivolgendo un preciso invito all’assessore comunale alle Attività Produttive Maria Pistone presente nella sala Levi e che ha espresso un breve saluto,alla necessità che venga completata la struttura della fabbrica del carro ,che il Comune intitolerà a Michelangelo Pentasuglia. Nel piano triennale per le opere pubbliche ci sono circa 500.000 euro per realizzare l’opera. Ma c’è dell’altro con la possibilità di realizzare uno spazio espositivo anche per il carro, realizzato dal maestro per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La ufficializzazione dello statuto per la Scuola accresce attenzione e dibattito, in città e sopratutto nell’Amministrazione comunale guidata da Domenico Bennardi, sulla fabbrica del carro e sulla piazzetta del Carro trionfale.



” E in un quartiere,come Piccianello- ha ricordato il giornalista e consigliere comunale Pasquale Doria,- che ha una storia da raccontare, come tutte le periferie cittadine”. Dibattito aperto anche su questo tema, visti gli interventi precari e senza un visione organica di recupero effettuata sul quartiere. Nel frattempo restano i tanti spunti del libro che abbiamo già recensito, https://giornalemio.it/cronaca/e-la-scuola-della-cartapesta-il-regalo-atteso-dal-maestro-pentasuglia/ , e che ha destato e lasciato tanti ricordi tra quanti lo hanno frequentato, apprezzandone doti umane e artistiche. Una figura tenace e creativa di artigiano,quella di ”mest Michelìn” , che ha lasciato anima, cuore e maestria nella tradizione della Festa. E il sorriso del suo ritratto lo ha confermato. Grazie, maestro. Attendiamo la tua scuola e i tuoi allievi.