Cluster Lucano di Bioeconomia presenta all’Expo di Osaka due progetti strategici su biometano, idrogeno verde e recupero delle acque reflue

Nell’ambito della settimana espositiva dedicata alla Regione Basilicata all’Expo 2025 di Osaka, il Cluster Lucano di Bioeconomia, , ha presentato oggi presso l’Auditorium del Padiglione Italia due progetti strategici dedicati alla transizione ecologica: uno sul recupero delle acque reflue urbane e industriali e l’altro su tecnologie innovative per la produzione di biometano da eccessi fotovoltaici tramite processi di elettrolisi e metanazione biologica.

Grazie alla visione strategica della Regione, i cluster lucani hanno potuto proporsi come protagonisti di un nuovo modello di sviluppo fondato su sostenibilità, circolarità e utilizzo intelligente delle risorse. Il Presidente del Cluster Lucano di Bioeconomia, Domenico Lazazzera, ha sottolineato l’importanza di creare un circuito virtuoso tra ricerca, impresa e istituzioni:

“Abbiamo messo a punto un progetto di rilevanza scientifica e sociale che offre soluzioni concrete per il recupero delle acque reflue e la produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi ambientali regionali e nazionali.”

Durante il suo intervento, Lazazzera ha anticipato che il progetto sarà sottoposto all’attenzione del Presidente Vito Bardi, dell’assessore Mongiello, dell’amministratore di Acquedotto Lucano e dell’assessore al PNRR Latronico, per valutarne l’attuazione concreta in Basilicata. L’obiettivo è duplice: aumentare la disponibilità di acqua per uso irriguo e produttivo, e ridurre i disagi legati alla scarsità di acqua potabile, con la possibilità di produrre anche bio-fertilizzanti per l’agricoltura biologica.

Mario Lazazzera, associato del Cluster e delegato del comitato tecnico scientifico, ha invece illustrato il progetto sul recupero delle acque reflue, evidenziando come tale iniziativa rappresenti un esempio virtuoso di economia circolare applicata al settore idrico.

“Occorre procedere con determinazione – ha concluso il Presidente Lazazzera – affinché la Basilicata diventi una regione protagonista della transizione ecologica. Grazie alla visione della Giunta Bardi e alla sinergia con i cluster, possiamo offrire soluzioni concrete per rispondere alle sfide del cambiamento.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.