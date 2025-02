Club Soroptimist Matera presenta “Cultura. Le imprese culturali e creative”

Il Comitato Pari Opportunità del Soroptimist International d’Italia, in collaborazione con il Soroptimist Club Matera, promuove e organizza due giornate di confronto e di esperienza nella città dei Sassi, dedicate alla cultura e ai suoi impatti nelle diverse espressioni della società, alle imprese culturali creative, al ruolo femminile nelle istituzioni e nelle organizzazioni culturali, anche attraverso uno sguardo trasversale e approfondito sulle politiche di genere connesso ad esperienze culturali.

L’evento è in programma sabato 29 e domenica 30 marzo e si pone come una immersione nell’ispirazione artistica, oltre che un percorso di conoscenza delle realtà culturali e creative vitali. Sarà possibile, infatti, cogliere input e suggerimenti, impreziositi da un dialogo profondo e dettagliato, da parte di esperti, imprese culturali ed artisti attivi nella Capitale della Cultura per il 2019 e non solo.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo a soroptimismatera@gmail.com

PROGRAMMA

>> Sabato 29 marzo 2025

ore 10.00/13.00 – Fondazione Sassi, Via San Pietro Barisano, 10 – Matera

– Ispirazioni e connessioni necessarie

Saluti istituzionali.

La bellezza e il benessere della cultura; cosa sono le imprese culturali e creative; il ruolo della cultura contro le disuguaglianze di genere; le connessioni necessarie tra culture e territori.

Temi, ispirazioni ed esperienze sulle quali dialogheremo insieme ad Adriana Macchi Presidente nazionale Soroptimist International d’Italia, Maria Antonietta Lupi Presidente Comitato Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia. Relatrici Flavia Barca esperta di media e politiche culturali, Anna Misani esperta in programmazione e valutazione di politiche e programmi di sviluppo locale, Lucia Castellano Provveditore DAP della Regione Campania, Patrizia Minardi esperta di politiche pubbliche comunitarie e di coesione.

-La cultura incontra le esperienze e i luoghi delle imprese culturali e creative

Interventi Ecoverticale, Operaluce, D-Hub, SpazioSculptureArt

ore 15.00/18.00

– Esperienze dei luoghi nei luoghi dei Sassi di Matera

Il pomeriggio apre e prosegue, in luoghi dei Sassi di Matera, con tre suggestioni. Vivremo e conosceremo le declinazioni della cultura in stretta relazione con il fare impresa, con lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale, attraverso la presenza di testimonianze ed esperienze:

> L’Empowerment e ruoli apicali al femminile – Angela Levatino Componente del Comitato PO Soroptimist International d’Italia dialoga con Marta Onali, Storica dell’arte e Project manager; Elena Petruzzi, Imprenditrice e sostenitrice di attività artistiche; Monica Amari, Esperta in politiche e processi culturali;

> Le Reti e nuovi modelli organizzativi – Cristina Amenta, Architetta, disability manager, imprenditrice dialoga con Vania Cauzillo, Regista teatrale e documentarista; Luigina Scarpa, Ingegnera, esperta di certificazione di genere; Margherita Serra, Scultrice internazionale;

> La Cultura che cura nelle diverse variazioni di senso e di significato – Francesca Velani, Esperta di politiche culturali, Promo PA Fondazione, dialoga con Elena Binacchi, Opem- imprenditrice del manifatturiero; Anna Consolati, Oriente – Occidente – imprenditrice della cultura; Lucia Castellano , Dirigente pubblico ambito sociale.

All’alba e alla sera conosceremo luoghi antichi e arcaici che hanno subito metamorfosi estetiche e funzionali grazie a esperienze di dialogo con l’arte, il design, l’artigianato e l’impresa del gusto.

>> Domenica 30 marzo 2025

ore 9.30/11.00

– Ispirazioni e connessioni necessarie

Ci ritroviamo per presentare i risultati dei lavori e proposte di azioni da proporre ai Club nei territori insieme a Flavia Barca, Francesca Velani, Lucia Castellano.

