Una mimosa per il popolo ucraino. E’ il segno di vicinanza che il Club Soroptimist di Matera ha voluto dimostrare in occasione della giornata internazionale della donna, piantando un alberello di mimosa nel Giardino del Silenzio, spazio verde ubicato nei pressi della Chiesa di Sant’Agostino della Città dei Sassi, nel quale l’associazione materana già opera con il dono dei libri.

Un luogo pieno di pace, per un gesto che proprio sulla pace vuol fare una riflessione: il club guidato dalla presidentessa Patrizia Minardi, ha infatti voluto dedicare il gesto alle donne ucraine travolte dal conflitto armato con la Russia e costrette ad abbandonare le loro case e a fuggire, molte di loro con i figli tra le braccia.



La presidentessa, riprendendo l’appello di Soroptimist Europa dichiara: «Temiamo per la salute e il benessere di milioni di donne e ragazze che potrebbero subire ferite, perdita della casa e del lavoro, sfollamento, perdita della scuola, stupri e morte. Le donne sono molto più vulnerabili ai crimini di guerra rispetto agli uomini. Invitiamo gli stati a rispettare pienamente i diritti umani di tutte le donne e le ragazze in Ucraina, come affermato nella Convenzione sui diritti umani del Consiglio d’Europa. Le donne e le ragazze dovrebbero ricevere una protezione speciale a causa della loro maggiore vulnerabilità. Esortiamo inoltre tutti i paesi europei ad accogliere i cittadini ucraini che fuggono dalla zona di combattimento e cercano sicurezza. Unisciti a noi per aiutare le donne in zona di guerra».

Sull’iniziativa presentata in mattinata: «Come Club di Matera abbiamo voluto dare un segnale che possa far riflettere, nella speranza che questo terribile momento possa finire subito. Auspichiamo il ritorno alla normalità, in un clima di pace e serenità».