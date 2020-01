Un club totalmente al femminile. E’ il neonato Club Matera di Soroptimist International d’Italia della città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

La città dei Sassi, dal suo scenario unico, suggestivo e magico, simbolo ormai universalmente riconosciuto della cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione, battezzerà il club al femminile di Matera, l’ 11 gennaio.

Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, nata a Oakland, negli U.S.A., nel 1921 e oggi diffusa in 122 paesi con oltre 3000 Club, e un un totale di circa 75.000 Socie. Attraverso il lavoro sinergico di manager e professioniste che credono innanzitutto nel valore individuale e collettivo del potenziale femminile, Soroptimist, sotto l’egida dei valori etici ispiratori dei diritti umani universali, sostiene con tenacia e passione la realizzazione di progetti e azioni concrete che favoriscano l’avanzamento della condizione femminile a livello globale.

Il Club di Matera, la cui fondazione è promossa dal Club di Potenza, si avvia con le prime 50 socie fondatrici lucane che hanno designato come Presidente, Patrizia Minardi, oggi dirigente dell’Ufficio sistemi culturali e per la Cooperazione internazionale della Regione Basilicata, da sempre impegnata nella valorizzazione culturale del territorio lucano e simbolo di eccellenza professionale al femminile, premiata più volte a livello europeo e nazionale come eccellenza al femminile.

Patrizia Minardi nel suo percorso lavorativo e professionale ha Saputo coniugare l’attività amministrativa con la passione che nutre da sempre per la ricerca e la cultura. Appassionata di politiche pubbliche europee, ha espresso, attraverso percorsi altamente innovativi, un’intensa attività relativa all’Europrogettazione ed ai finanziamenti comunitari, operando anche quale docente presso il Master in “E-government ed innovazione nella P.A.”Dipartimento dell’UNIBA e presso la STOA di Ercolano nel Master di “Management e innovazione nella P.A.”.

Già insignita del Premio Pavoncella Pavoncella 2019, Premio alla creatività femminile come “Donna dell’anno 2019” e del premio della Commissione Europea come Ambasciatrice d’Europa” per essersi distinta nella gestione dei Fondi Strutturali, oggi, accanto agli impegni lavorativi, coltiva una forte passione per la filosofia, il teatro, la danza.

La cerimonia di fondazione, in programma il 10 e 11 gennaio prossimi, culminerà l’11 gennaio alle 18.00, con la consegna della Charte alla presenza della Presidente nazionale dell’Unione Italiana, Mariolina Coppola e della governor Flavia Pozzolini.