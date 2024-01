Clima? A Gravina al lavoro per il Paesc 4.0

Il tema è sempre lo stesso, legato alla sostenibilità e alla forza di quattro elementi: acqua, terra, fuoco, aria che erano gli elementi di studio dei filosofi ‘’ambientalisti’’ del periodo pre socratico. E a Gravina di Puglia ( Bari) ci lavorano con la scuola, laboratori, confronto e ‘’chi più ne ha è più ne metta’’ con incontri che si susseguiranno dal 12 gennaio al 9 febbraio sul tema ‘’Aiuta la città a crescere in maniera sostenibile’’ . E a scorrere il programma della locandina ce n’è davvero da mettere a sistema . Un bell’esempio per tutti i comuni dell’area murgiana da Altamura a Matera e dintorni.



Incontri con le Scuole e Laboratori di Comunità per la redazione del PAESC

“Gravina 4.0 acqua, terra, fuoco, aria

(Gravina Sostenibile – per l’energia sostenibile e il clima)”

Parte il progetto “Gravina 4.0 acqua, terra, fuoco, aria (Gravina Sostenibile-per l’energia sostenibile e il clima)”. Il calendario degli incontri coinvolgerà le scuole del territorio e tutti i cittadini attraverso i laboratori di comunità.

Il Comune di Gravina in Puglia ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030 e accrescere la propria resilienza, attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio e informazione e educazione.

Il PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima è un documento programmatico con il quale gli enti locali pianificano le proprie azioni per raggiungere gli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Prima di iniziare a costruire il Piano vero e proprio nel periodo gennaio-febbraio 2024 sarà avviata una fase propedeutica partecipativa alla redazione del PAESC rivolta alla cittadinanza ed ai portatori di interesse (come scuole e associazioni) nata dalla necessità di un coinvolgimento attivo con chi opera e vive quotidianamente il territorio.

Mezzi d’informazione, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare.

