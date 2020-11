Nasce a Matera Asshotel, l’Associazione che raggruppa i titolari di strutture alberghiere aderente a Confesercenti; lo comunica il neo Presidente Claudio Gaudiano, titolare di una struttura alberghiera di Matera che ha accettato l’incarico dopo aver incontrato i dirigenti della locale Confesercenti.

A Claudio Gaudiano vanno i migliori auguri da parte di Gianni Genco, dirigente della Confesercenti e Presidente di Assoturismo che, soddisfatto per l’accettazione dell’incarico, può annoverare un altro collega nel settore del turismo in grado di supportare l’azione sindacale messa in campo a tutela delle imprese.

Il Presidente Gaudiano dichiara di essere disponibile a portare avanti ogni azione necessaria nell’interesse del settore alberghiero, visto il particolare momento che sta attraversando con una perdita di fatturato senza precedenti, in vista della primavera prossima che segni la ripresa dell’economia.