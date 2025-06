Claudia, con il tricolore, alla guida dell’Associazione combattenti e reduci di Ruoti

Contano i valori, la difesa dei valori della nostra Costituzione e di libertà nel ricordo di quanto fatto da suo padre Vito Antonio che ha dimostrato “appartenenza’’ e ‘’militanza’’ sui campi di battaglia per la Patria e poi in sezione, in piazza con l’Ancr e insieme ad altri commilitoni per la Festa della Repubblica, dell’Unità d’Italia, del 25 aprile o a scuola, quando si è trattato di ricordare ai giovani quanti sacrifici costi la pace. Senza dimenticare le brutture della guerra. Per Claudia Famulare un riconoscimento sul campo alla guida dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Ruoti, nel corso di un evento che ha coinvolto tanti e tante. Buon lavoro al presidente e al direttivo sventolando e portando al collo il tricolore della pace. Non saranno soli visto che a Tramutola l’Ancr sarà guidata da un’altra donna, Raffaella Lapetina. Marciate insieme per il BelPaese e trasmettete valori identitari ai nostri giovani, sempre meno nella nostra Basilicata.



IL COMUNICATO

Eletta Claudia Famulare, prima donna lucana Presidente ANCR sezione di Ruoti

di Maria De Carlo

Claudia Famulare è la prima Presidente donna dell’Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR) di Basilicata per la sezione di Ruoti. Eletta nella giornata di venerdì 27 giugno u.s., presso il Centro di aggregazione ruotese. Con lei eletto anche il nuovo Direttivo.

Claudia Famulare, dopo la morte del papà Vito Antonio, nel 2016, si è prodigata per contribuire a far crescere l’associazione collaborando con l’instancabile presidente uscente Leonardo Genovese. A lui, che per motivi di salute non ha potuto essere presente, i saluti e i ringraziamenti del Primo cittadino Franco Gentilesca con tanto di applausi, di targhe e di encomi.

Il Congresso è stato preceduto dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento dei caduti di Ruoti, nella Villa comunale. Tra i cittadini presenti, oltre al già citato Sindaco, nonché socio Ancr, il Luogotenente Bartolomeo Santoro, già Presidente della vicina sezione di Avigliano, che ha presieduto al Congresso in qualità di Commissario. Con loro anche Leonardo Pietrafesa, consigliere nazionale dell’associazione Bersaglieri, di Pordenone (di origine aviglianese) e Ernesto Gallo, presidente gruppo marinai di Potenza.



Quella di Ruoti è una delle sezioni più numerose con circa 80 iscritti, a seguire Tramutola, Rionero e Pisticci, su un totale di circa 500 iscritti in Basilicata, come informa il Commissario.

Foulard tricolore al collo per fare memoria dei propri genitori, nonni e/o parenti che hanno rischiato la vita (reduci della Prima e Seconda guerra mondiale). Una memoria espressa anche nelle nuove tessere associative con la dicitura “In ricordo di…”.

Far parte dell’Ancr significa ribadire, soprattutto in questo momento storico che “la pace è un valore irrinunciabile e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per difendere i valori morali e le istituzioni democratiche – come ha introdotto il Commissario Santoro -, e affermare la giustizia e il mantenimento della pace tra i popoli, pertanto l’Ancr resta libera da ogni schieramento politico-partitico, necessaria scelta – ha detto – per promuovere la pace”. Impegno dell’Ancr, fondata nel 1919, insieme a quello di “custodire e preservare intatta la memoria storica dei sacrifici e degli eroismi dei combattenti per le nuove generazioni promuovendo il culto della Patria e dei sacrifici e degli eroismi dei combattenti e dell’unità nazionale”.



In prima fila, tra gli altri, la coppia Giuseppe Potenza di anni 87 con il suo foulard tricolore insieme alla moglie Rosamaria Scavone di anni 86. La commozione corale è stata ravvivata dai ricordi ma soprattutto da una cronaca quotidiana che mostra distruzione e morte, una convinzione forte ribadita dall’impegno dell’associazione “di costruire comunità di pace e mai più guerre”, come la neopresidente Famulare ha ribadito nel suo intervento “ringraziando i soci tutti per la presenza e l’impegno a mantenere vivo lo spirito associativo nella nostra comunità”. Con lei eletto il nuovo Direttivo: Rita Errichetti vicepresidente, Antonio Silvano sindaco controllore, Carlo Scavone segretario, Felice Carmine Faraone, Rocco Antonio Nardiello, Maria Potenza e Gerardo Troiano consiglieri.



Interessante anche il richiamo al Generale Ernesto Salinardi, ammiraglio di marina, che inaugurò la sezione ruotese, una tra le prime aperte in regione nel primo dopoguerra, sezione che porta il suo nome. Nell’intervento di Gallo l’invito alla comunità di valorizzare i due marinai -Errichetti e Mutalipassi- tra i nomi dei caduti ruotesi promuovendo “la tradizione marinara”.



Gli associati Ancr non si limitano al ricordo della celebrazione annuale ma il loro impegno si muove nell’ambito del volontariato sostenendo la comunità di appartenenza, come testimoniato dal bersagliere Pietrafesa che con orgoglio ha ricordato la sua sezione di Pordenone che celebra quest’anno i suoi 100 anni con i suoi 100 iscritti. “Si entra nelle scuole – dice – si sensibilizza al senso civico, e tra le tante attività un nostro desiderio futuro è un corso di formazione strumentale per i piccoli dedicata alla fanfara”.

Alla presidente Famulare, segue nella sezione di Tramutola l’elezione a Presidente di un’altra donna, Raffaella Lapetina. Ad entrambe i nostri Auguri.