Classiche Armonie: l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia protagonista al Matera Festival con i capolavori del sinfonismo europeo

Sarà un viaggio musicale tra le grandi pagine del sinfonismo europeo quello che attende il pubblico del Matera Festival – Museo in Sinfonia venerdì 24 luglio, alle 20.30, nella suggestiva cornice dell’Ex Ospedale San Rocco di Matera, dove andrà in scena “Classiche Armonie”, il nuovo appuntamento della rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, formazione che rappresenta uno dei progetti più significativi dedicati alla crescita artistica delle nuove generazioni di musicisti. Un laboratorio di talento e formazione che offre ai giovani orchestrali l’opportunità di confrontarsi con alcune delle pagine più importanti della letteratura sinfonica, guidati dall’esperienza del maestro Roberto Gianola, direttore d’orchestra di riconosciuto prestigio internazionale.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un itinerario musicale che attraversa il Nord e il Centro Europa, raccontando, attraverso le note, paesaggi, tradizioni e identità culturali.

Ad aprire il programma saranno due celebri composizioni di Jean Sibelius: la raffinata e malinconica “Valse triste” op. 44, tra le pagine più amate del compositore finlandese, seguita dalla coinvolgente “Karelia Suite” op. 11, un omaggio musicale alla Finlandia costruito su melodie popolari, colori orchestrali e suggestioni epiche che evocano la storia e l’anima del Paese.

La seconda parte della serata sarà dedicata alla Sinfonia n. 8 in Sol maggiore op. 88 di Antonín Dvořák, una delle opere più luminose del grande compositore boemo. Una sinfonia che trasmette tutta la vitalità della natura e delle tradizioni popolari dell’Europa centrale, alternando momenti lirici e contemplativi a esplosioni di energia orchestrale in un equilibrio perfetto tra eleganza e forza espressiva.

“Classiche Armonie” non sarà soltanto un concerto, ma anche il simbolo dell’incontro tra il patrimonio della grande musica e il futuro dell’esecuzione orchestrale. Saranno infatti i giovani interpreti dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia a dare voce a queste opere immortali, dimostrando come passione, studio e sensibilità possano rinnovare continuamente il linguaggio della musica classica.

L’appuntamento conferma inoltre la vocazione del Matera Festival – Museo in Sinfonia a investire nella formazione musicale, offrendo spazio ai talenti emergenti accanto ai grandi protagonisti della scena concertistica e contribuendo alla diffusione del repertorio sinfonico presso un pubblico sempre più ampio.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sostegno del Comune di Matera, del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, dei Musei Nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi e delle attività economiche del territorio che sostengono la manifestazione: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica e Il Falco Grillaio.

Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi alla sede dell’Orchestra ICO Magna Grecia – Basilicata Circuito Musicale, in via De Viti De Marco 13, a Matera, oppure contattare il numero 0835 1973420.