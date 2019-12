Dal 27 Dicembre al 5 Gennaio 2020 l’ASD Oltredanza presenta “City Lights On Tips”, progetto natalizio che si terrà a Matera.

Il progetto, giunto alla sua 4^ edizione, ha previsto inizialmente un processo laboratoriale e creativo a cura di Adriana Cordero, Serena Di Lecce e Simona Colucci, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Isabella Morra”- sezione Moda, Il Sicomoro e l’Associazione Tolbà, attraverso il quale, bambini ed adulti hanno partecipato alla creazione di costumi con materiale di riciclo.

I costumi saranno esposti dal 27 al 30 Dicembre presso i negozi delle attività aderenti all’iniziativa e, dal 2 al 5 Gennaio, prenderanno vita attraverso la danza con incursioni urbane e installazioni luminose site specific nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa.

Il processo coreografico è a cura di Rossella Iacovone, presidente e direttore artistico di Asd Oltredanza, in collaborazione con i coreografi Jorge Seijo Alvarez e Marco Magrino, i quali guideranno le danzatrici che eseguiranno le installazioni luminose site specific di danza classica e contemporanea, prodotte dalla contaminazione di questi stili, per le vie della Città dei Sassi con i costumi realizzati, ricoperti di lucine natalizie.

Il Direttore Artistico, Rossella Iacovone, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di presentare questa nuovo progetto natalizio, dopo i successi di ‘Lights on tips’, ‘Luccicava’ e ‘Glass on Tips’. E’ sempre un piacere trasmettere l’atmosfera natalizia a grandi e piccini attraverso la nostra arte, la danza. Sono grata all’intera equipe che sta lavorando incessantemente, in particolare i maestri e professionisti che hanno deciso di condividere questo ennesimo importante progetto.

Infine, ci tengo a ringraziare il Comune di Matera, ma anche l’Istituto “Isabella Morra” – sezione moda, Il Sicomoro e Tolbà per il prezioso sostegno e le aziende aderenti che ci hanno permesso di poter realizzare l’evento.

Le installazioni luminose site specific saranno seguite dal fotografo Sergio Andriulli, il quale si occuperà di creare un reportage fotografico e di immortalare i momenti salienti del progetto.

L’evento sarà itinerante e seguirà un percorso che è possibile trovare on-line sui profili social di ASD Oltredanza oppure seguendo l’hashtag #Vetrineinluce.

City Lights On Tips è un evento patrocinato dal Comune di Matera