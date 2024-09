Cittadino deluso dal Cup. Tempi lunghi e ”priorità” inevasa

Contatta il Centro di prenotazione unica regionale di Basilicata, per una prescrizione di ricetta prioritaria, ma è costretto a perdere tanto al tempo telefono senza riuscire a prenotare l’esame. Ritenterà lunedì 30 settembre, inizio settimana, sperando che la cosa vada a buon fine. E quanto accaduto sabato 28 settembre di buon mattino (per le priorità per quel tipo di urgenze si contatta il Cup dalle 7 alle 8 ,)al signor Leonardo Trentadue, medico in pensione, originario di Ferrandina, ma residente a Matera. Trentadue scuote la testa per quanto gli è accaduto che, finora, non gli ha consentito di poter fruire del diritto alla cura nella Sanità Pubblica. Tema di stretta attualità, per la cui soluzione siamo alle buone intenzioni, agli annunci, ma quanto ai fatti ce ne vuole…



” Ho telefonato intorno alle 7.00 al Cup regionale – dice Trentadue- per fare una prenotazione di una ricetta prioritaria. L’operatore mi ha detto che sono al 52° posto, per cui lo metto in viva voce, e attendo per 40 minuti. Arrivato al 50° utente in attesa mi rinfranco, visto che mancano appena due persone per il mio turno. Quando d’un tratto viene stoppata, e non so’ perchè, la telefonata. Pur sorpreso,non mi perdo d’animo e richiamo. Questa volta l’operatore mi dice che sono al 40° posto per prenotare. Resto in linea per mezz’ora e finalmente mi risponde un operatore dalla voce esilissima. Premetto che durante l’attesa delle telefonate si ascolta la voce femminile ‘squillante’di una speaker e quella dell’operatore che annuncia il numero assegnato. Quest’ultimo parla con una voce debolissima, tanto che devi mettere il vivavoce per sentire qualcosa. Finalmente mi risponde qualcuno al quale dico alzare la voce perchè non si sentiva e capiva nulla . Gli dico chi sono e di cosa ho bisogno, con ricetta prioritaria. La risposta è che “non è disponibile…” Roba da lasciarsi cadere le braccia – continua il cittadino.Insisto e chiedo come sia possibile che non si possa ottenere quella ricetta prioritaria. Mii viene ribadito che non è possibile. Paradossale.E allora? Mi viene risposto che devo richiamare lunedì 30 settembre. Sarò costretto a rifare la via Crucis, con tutti i disagi che ho gia provato oggi. Ho comunque ribadito – prima di chiudere la comunicazione- la stranezza della prima telefonata che era stata interrotta, quando mancavano solo due numeri al mio turno. Ho chiesto,inoltre, che devono alzare il tono di voce o di amplificarlo quando interloquiscono con i cittadini” . Disagi, incomprensioni e tanti interrogativi per le liste di attesa e per le urgenze. Giriamo la segnalazione a quanti si occupano o dicono di occuparsi della materia. La richiesta di un medico in pensione, ma può capitare ad altri, che chiedeva e chiede di potersi curare, in questo caso con modalità prioritaria. Trentadue è tenace. E non molla. Su questo non ci sono dubbi.