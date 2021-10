Riceviamo e pubblichiamo la lettera che ieri, la dottoressa Lacopeta Maria Rosaria e il signor Sansone Antonio, hanno inviato alla Provincia di Matera (Presidenza, Ufficio Tecnico e Ufficio Ambiente) e, per conoscenza, al Prefetto di Matera e al Comando Provinciale dei VVF di Matera, con cui hanno inteso segnalare talune criticità e pericoli di circolazione presenti, secondo quanto da loro sostenuto, sulla Strada Provinciale 8 che collega Matera a Grassano.

Ecco a seguire il testo della PEC:

“Egregio Presidente della Provincia di Matera e Spettabili Dirigenti del settore Ambiente e Ufficio Tecnico,

con la presente vorremmo segnalare alcune criticità esistenti lungo il tratto della provinciale 8 (Matera-Grassano) e più precisamente dopo il bivio Timmari.

A causa di recenti incendi molti alberi situati lungo la strada risultano completamente, o quasi del tutto, bruciati e in taluni casi pericolosamente inclinati verso la sede stradale.

Alberi ormai carbonizzati che con l’arrivo della stagione invernale potrebbero improvvisamente cadere ed invadere la strada con conseguente pericolo alla circolazione.

I sottoscrittori della segnalazione percorrono la SP 8 per esigenze lavorative e familiari e non possono che confermare che la sensazione di instabilità di questi ex-alberi è davvero notevole.

C’è da aggiungere che ormai la strada in oggetto, peraltro con un manto stradale esistente non ottimale, è trafficatissima in tutte le ore del giorno per via del collegamento alla SS 655 Bradanica con passaggio di anche di mezzi pesanti.

Si allegano alcune immagini semplificative per documentare quanto detto.

Certi di un celere e pronto intervento per mettere in sicurezza la circolazione sulla suddetta strada, restiamo a disposizione augurandovi buon lavoro.”

Firmato

Dott.ssa Lacopeta Maria Rosaria

(Medico del 118 in servizio anche a Grassano)

Sansone Antonio