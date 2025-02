Cittadini di Policoro e Scanzano coinvolti per i controlli di vicinato

Un passo avanti nel Metapontino per rafforzare il controllo del territorio nel contrasto dei reati , come i il prefetto di Matera, Cristina Favilli, ha sottoscritto oggi a Policoro ( Matera) protocolli di vicinato con i sindaci Pasquale Carriello di Scanzano Jonico ed Enrico Bianco di Policoro . ”Attraverso i patti- ha detto il Prefetto Cristina Favilli- sarà valorizzato il contributo dei cittadini che, secondo quanto stabilito dal Protocollo, potranno aderire ai gruppi di controllo per il vicinato che si costituiranno e, attraverso il proprio referente, segnalare alle Forze di Polizia fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza. I gruppi di controllo svolgeranno un’attività di semplice osservazione-ha precisato il non potranno sostituirsi alle Forze di Polizia, alle quali è riservato in forma esclusiva il compito di svolgere l’attività per la repressione e la ricerca degli autori dei fatti di reato, ma collaborando con le stesse, nella cornice del Protocollo sottoscritto da Prefetto e Sindaco, potranno rendersi protagonisti della propria sicurezza”. L’iniziativa segue , in particolare, anche a episodi di furti in abitazione e campagne che avevano destato allarme e preoccupazione tra i cittadini.



COMUNICATO STAMPA

POLICORO E SCANZANO J.: FIRMATI I PROTOCOLLI PER IL CONTROLLO DI VICINATO

Questa mattina, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Policoro, il Prefetto di Matera ha sottoscritto con i Sindaci di Policoro e Scanzano Jonico i Protocolli per l’attivazione nei due Comuni del Controllo di Vicinato.

La firma è stata preceduta dalla visita del Rappresentante del Governo alle Compagnie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Policoro.

Il Prefetto Favilli, nel ringraziare il Questore Ivagnes per aver acconsentito ad organizzare la cerimonia di sottoscrizione presso il Commissariato di P.S., ha sottolineato l’alto valore simbolico della scelta, quale attestazione di stima e ringraziamento alle Forze di Polizia per l’incessante impegno a servizio della comunità, ma anche quale testimonianza concreta della collaborazione tra tutti gli attori istituzionali che operano sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini nel rispetto delle singole competenze.

«Attraverso i patti» ha sottolineato il Prefetto «sarà valorizzato il contributo dei cittadini che, secondo quanto stabilito dal Protocollo, potranno aderire ai gruppi di controllo per il vicinato che si costituiranno e, attraverso il proprio referente, segnalare alle Forze di Polizia fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza.

I gruppi di controllo svolgeranno un’attività di semplice osservazione, non potranno sostituirsi alle Forze di Polizia, alle quali è riservato in forma esclusiva il compito di svolgere l’attività per la repressione e la ricerca degli autori dei fatti di reato, ma collaborando con le stesse, nella cornice del Protocollo sottoscritto da Prefetto e Sindaco, potranno rendersi protagonisti della propria sicurezza».

Nell’esprimere la propria soddisfazione, il Prefetto ha auspicato che l’esperienza possa presto replicarsi anche in altri contesti.