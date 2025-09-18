Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? E’ la proposta di “Schierarsi Matera”

“Come Piazza di Schierarsi – Matera proponiamo al Consiglio comunale di riconoscere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi occupati.” E’ quanto si avanza con una nota della sede materana dell’associazione fondata da Alessandro Di Battista con cui si ricorda che “Oltre un anno fa abbiamo già avanzato la stessa richiesta per Julian Assange, simbolo della libertà di informazione. Oggi la estendiamo a Francesca Albanese, che con coraggio e determinazione ha denunciato i crimini e le violazioni contro il popolo palestinese, pagando sulla propria pelle il prezzo dell’impegno e della verità. Non è una scelta simbolica qualsiasi. È un atto politico e civile: “schierarsi” dalla parte di chi difende i diritti umani, contro ogni occupazione, ogni apartheid, ogni tentativo di silenziare la voce della giustizia. Guardiamo al 2026, quando Matera sarà Capitale della Cultura e del Dialogo nel Mediterraneo. In quella occasione, vogliamo che Francesca Albanese possa essere nostra ospite e protagonista di un convegno pubblico che metta al centro i diritti umani, la Palestina e il futuro del Mediterraneo come spazio di incontro e di pace, con un convegno dal titolo: “Palestina, diritti umani e Mediterraneo: il coraggio della verità, la forza del dialogo.” Invitare Francesca Albanese a Matera, conferirle la cittadinanza onoraria e darle la parola significherebbe riaffermare che la nostra città non vuole essere neutrale di fronte all’ingiustizia, ma parte attiva in una rete mediterranea di resistenza, solidarietà e costruzione di pace. Come Piazza di Schierarsi- Matera chiediamo quindi al Consiglio comunale di Matera di compiere un gesto chiaro e netto, che renda onore alla città e dia voce a chi non ha voce. Il nostro invito sarà trasmesso al Presidente Facente funzione del Consiglio comunale di Matera ed al Presidente f.f. della Commissione Cultura, per l’approfondimento e la discussione della nostra proposta.”

