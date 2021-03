Firenze e Venezia lo hanno messo a punto e del resto sono città d’arte di tradizione consolidata e con problemi di ‘’sovraesposizione’’ nel bene e nel male che hanno bisogno di recuperare sostenibilità, termine – slogan stra abusato ma necessario con la crisi aperta dalla pandemia da covid 19, per recuperare presenza prima di tutto e competitività sul mercato internazionale delle vacanze. Il patto dei sindaci di Firenze Dario Nardella e di Venezia, Luigi Brugnaro,nel corposo decalogo sostenuto dall’interrogativo e dall’hashtag “ Città d’arte? #NONmetterledaparte’’ analizza bisogni e proposte che possono coinvolgere dopo Siena anche Matera dopo i contatti che il sindaco della Città dei Sassi, Domenico Bennardi, ha avuto con quello della ‘’ Città di Dante’’ Dario Nardella.



Le alleanze, pur trattandosi di contesti diversi, dalle problematiche e prospettive differenti per sistemi, condizioni, peso specifico e cultura di impresa, non possono che rafforzare le istanze delle città d’arte che rappresentano una quota importante dell’offerta turistica del BelPaese sul mercato internazionale. E,in proposito va evidenziato che realtà come Firenze e Venezia si muovono sul piano organizzativo, forti di una imprenditoria che per esperienza e dinamiche internazionali è in grado di spingere, insieme a realtà organizzative e agli enti enti locali, meglio per visione e concretezza rispetto ad altre realtà . Matera, se riuscirà a tirar fuori autonomia o a fare sistema con altre realtà locali, potrà dare il proprio contributo. Ma occorre rimboccarsi le maniche, aldilà del G20, e di quello che si disegnerà con il patto ‘’E-Matera’’. La gestione del turismo richiede professionalità e cultura di impresa, gestionale, creativa e con le alleanze giuste e motivate a livello locale, nazionale e internazionale.



I Sindaci di Firenze e Venezia, Dario Nardella e Luigi Brugnaro, con il coinvolgimento delle rispettive

Amministrazioni, hanno elaborato una serie di interventi, frutto anche di una sintesi delle proposte delle

categorie economiche e sociali, quali iniziative concrete per il rilancio del sistema Paese a partire dalle

Città d’arte.





Tali azioni servono, non solo a far ripartire le aziende e salvaguardare l’occupazione, ma devono

portare, inoltre, da un lato l’ammodernamento delle attività stesse e dall’altro lo sviluppo di nuove

competenze, iniziative e servizi, insieme alle necessarie infrastrutture.

Firenze e Venezia, le due principali città d’arte italiane, capoluoghi metropolitani, stanno subendo in

prima linea le conseguenze della pandemia, soprattutto per gli effetti del blocco della mobilità europea,

internazionale ed intercontinentale. Queste proposte operative possono contribuire alla rigenerazione

urbana, coniugando in modo innovativo turismo, ambiente, cultura, servizi, tecnologia, commercio,

residenzialità. Tutte proposte estendibili e funzionali allo sviluppo di progettualità proprie delle smart_city, esempio per altre aree italiane.

Le 10 iniziative di seguito elencate tengono quindi conto della situazione contingente e della

necessità di salvaguardare le aziende e i lavoratori della filiera, con aiuti concreti ed incentivi di

ripartenza, ma anche della necessità di pensare ad un nuovo modello di governance, che restituisca alle

città un ruolo primario nella promozione e nell’organizzazione del prodotto turistico, in sinergia con

Regioni, Stato ed ENIT.

SALVAGUARDIA DELLA FILIERA DEL TURISMO

1. SOSTEGNO ECONOMICO AGLI OPERATORI

Nell’ambito delle misure a sostegno del lavoro, che prevedono l’estensione delle misure speciali in

tema di ammortizzatori sociali, norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai

lavoratori, è fondamentale, in un’ottica di risorse sempre più scarse, tenere conto della specificità dei

territori principalmente a vocazione turistica internazionale. Sia Firenze che Venezia sono un emblema

di questa specificità.

I vari provvedimenti di limitazione agli spostamenti adottati e le politiche dei vettori aerei hanno fatto

venir meno tale tipologia di turismo anche nei pochi mesi estivi nei quali si è assistito ad una minima

ripresa in altre località. Diversamente, infatti, da altre mete turistiche, il perdurare dell’assenza della

ripresa delle rotte internazionali e i problemi sanitari dei paesi di provenienza non hanno portato un

afflusso sufficiente ad una minima ripresa.

La durata del lockdown e della chiusura di confini si riflette pesantemente sul tessuto economico e

sta comportando pesanti riflessi sulla tenuta del tessuto sociale. Già ora bisogna pensare a misure che

tengano conto di un orizzonte temporale più ampio e prolungato della sospensione o riduzione

dell’attività lavorativa e della riduzione o azzeramento dei redditi da lavoro, per eventi riconducibili

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.3

Tali misure vanno riconosciute alle attività economiche, ubicate nel territorio metropolitano di

Venezia e Firenze, secondo un criterio legato alla perdita di fatturato di attività aventi sede o unità

produttive in tali territori. È innegabile, infatti, che in tali aree il concetto di filiera turistica investe, in

tali contesti, una pluralità di attività tale per cui la diminuzione del fatturato e la localizzazione

territoriale costituiscono fattori che meglio possono dare risposta alle problematicità evidenziate.

Va anche considerato che i lavoratori del turismo sono soggetti a stagionalità, che incide

immediatamente sugli ordinari strumenti di salvaguardia del reddito e, quindi, in questo settore vanno

strutturate misure di sostegno al reddito “in deroga”, in quanto esclusivamente applicabili a tali soggetti,

drammaticamente esposti all’incertezza del presente e del prossimo futuro.

Sul lato dei gestori delle strutture, inoltre, vanno modulate misure che, oltre al recupero del

vertiginoso calo dei ricavi, possano adeguatamente sostenere, fin da subito una riconversione dell’offerta

in termini di qualità ed eccellenza, quale volano per la ripresa ed elemento fondante una miglior vivibilità

dei centri storici delle città.

Soltanto restituendo il turismo alle città ed ai professionisti e disegnando sistemi intelligenti

di gestione e controllo dei flussi potremo tornare ad avere i centri storici di nuovo ricchi di vita

propria e di quel fascino del nostro sistema di accoglienza che sia degno della nostra storia e della

nostra tradizione.

2. INCENTIVI PER IL TURISMO IN ITALIA

Per rilanciare il settore della filiera turistica che in Italia produce una quota determinante del PIL è

assolutamente indispensabile favorire il turismo degli italiani in Italia nel corso del triennio 2021-2023. Si

propone quindi di istituire per almeno un triennio degli appositi sgravi fiscali, sotto diverse forme, per

l’acquisto di pacchetti, locazioni e servizi turistici in Italia per rilanciare il settore e bilanciare al

contempo la diminuzione del reddito degli italiani, superando le criticità del “Bonus vacanze”.

Parallelamente è fondamentale un intervento sinergico con ENIT per la promozione nei mercati

internazionali.

3. ATTIVITÀ, TOUR ED EXPERIENCE NELLE MANI DEI PROFESSIONISTI

Nel quadro giuridico, l’offerta di tour guidati, attività o esperienze, così dette experience è ambito

delle agenzie di viaggi/tour operator che sono l’unico soggetto autorizzato a creare pacchetti turistici e

posso creare o anche solo rivendere servizi turistici.

Nel singolo caso di visite guidate (senza aggiunta di ulteriori servizi, quali trasporto, degustazioni,

attività) ci si può rivolgere direttamente alla professione di guida turistica/accompagnatore

turistico/guida ambientale, con patentino autorizzativo, assicurazioni e partita iva.

Nel singolo caso di trasferimenti, disposizioni ed itinerari decisi direttamente dal cliente (senza

l’aggiunta di nessun servizio complementare sia questo una visita, una degustazione, o un servizio di

biglietteria) ci si può rivolgere alla professione dei Noleggio Con Conducente (N.C.C.), con autorizzazioni

al trasporto per conto terzi, assicurazioni specifiche e, ovviamente, partita iva italiana. La vendita di una

singola esperienza quale – ad esempio e non limitatamente – un corso di cucina o una degustazione, o

ancora una dimostrazione da un artigiano, deve essere svolta nell’ambito dei titoli legati alla professione

stessa.4

Mentre il singolo servizio può quindi essere offerto dal professionista, ancorché a norma, la

combinazione di più elementi rientra nella prima casistica di tour o pacchetti ed è ambito esclusivo delle

agenzie di viaggi e tour operator.

La base è la necessità di certificare in maniera chiara ed univoca – anche agli occhi del viaggiatore

internazionale – gli operatori che svolgono queste professioni nel rispetto delle regole, con lo scopo di:

• Tutelare le professioni specifiche;

• Limitare, se non annullare, le offerte abusive e di concorrenza sleale;

• Tutelare il turista attraverso la riconoscibilità della qualità dell’offerta;

• Creare una filiera certificata e sostenibile dei servizi turistici, nel rispetto delle norme

codificate, che si impegni a valorizzarne le bellezze, la cultura, le professioni, nel pieno

rispetto dell’ambiente, senza sfruttarlo.

Risulta necessario anche un accordo con le OTA, le piattaforme online e gli altri attori della filiera,

affinché queste siano responsabili della verifica dei prodotti turistici che ivi vengono venduti e promossi

e si impegnino a non vendere le offerte di operatori abusivi ed illegali.



4. NORMA PER LE GUIDE TURISTICHE

Si propone una norma nazionale, integrativa di quanto disposto dall’art. 3 della legge 97/2013, che

richieda l’abilitazione specialistica per lo svolgimento di professioni turistiche nei centri storici nei

capoluoghi metropolitani siti Unesco.

Inoltre, si ritiene che un’istanza di tale tenore sarebbe sotto un duplice profilo perfettamente

coerente con quanto affermato nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (2017 – 2022) elaborato dal

Comitato Permanente di Promozione del Turismo, ove (pag. 83) si evidenzia la necessità di addivenire

all’approvazione di una legge quadro statale in materia di professioni turistiche che agevoli la

creazione/formazione di nuove figure professionali adeguate.

Proposta normativa del comma 3 bis all’art. 3 della legge 97/2013

Al fine di tutelare gli interessi generali attinenti alla tutela dei consumatori e alla conservazione del

patrimonio storico e artistico nazionale, negli interi territori dei centri storici delle Città d’arte italiane siti

Unesco, nonché nei monumenti storici, aree monumentali e musei individuati d’intesa con le Regioni,

l’attività di guida turistica è riservata a coloro che sono in possesso dell’abilitazione professionale specifica

secondo i requisiti stabiliti con apposito decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Unificata

o che operano in regime di diritto di stabilimento ed abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo in base

alle norme di settore.

Nei medesimi capoluoghi è fatto divieto di offrire su suolo pubblico servizi turistici resi da privati nell’ambito

dei cosiddetti “free tours”.



TRASPORTI

5. INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL TPL

Per il triennio 2021-2023 l’entità del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli

oneri del trasporto pubblico locale deve essere incrementato di un importo tale da consentire alle

Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti, di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte

della riduzione degli introiti tariffari causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 5

Questa previsione è essenziale per salvaguardare le aziende di trasporto pubblico delle città d’arte i

cui introiti tariffari erano per la gran parte originati dal fenomeno del turismo. Questo incremento

permette di garantire il regolare svolgimento dei servizi, che altrimenti potrebbero essere compromessi

dal disequilibrio economico e finanziario dei contratti derivante dal rilevante calo degli introiti tariffari.

Conseguentemente risulta necessario, per le città d’arte a vocazione turistica internazionale, prevedere

un sistema di contribuzione, rapportato alla diminuzione del fatturato rispetto al 2019, che accompagni

negli anni la ripresa delle entrate.

6. LO SVILUPPO DEL SETTORE DEL TRASPORTO TURISTICO PUBBLICO NON DI LINEA

Il trasporto turistico sia su gomma che su acqua ruota intorno ai seguenti attori principali:

• Taxi

• Servizio di noleggio con conducente NCC

• Servizio di noleggio

Tali attori, per poter operare legalmente, sono soggetti all’ottenimento di specifiche autorizzazioni

tra cui licenze Taxi o Autorizzazione NCC, Idoneità tecnico-professionali (tipo KB) per i conducenti,

Iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio, Carta di Circolazione (CQC) per i conducenti di autobus,

Licenza Comunitaria, Direzione Tecnica di Gestore dei trasporti per le aziende di noleggio autobus e tante

altre ancora.

L’ampia regolamentazione è ciò che rende questo settore una risorsa strategica per l’intero comparto

turistico perché è grazie ad essa che vengono garantite la salute, la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri,

del personale autista e la qualità del servizio offerto.

Nell’ottica dell’intermodalità, occorre promuovere e sviluppare delle politiche di Green Mobility

volte a incentivare l’acquisto e l’utilizzo di mezzi ibridi ed elettrici anche nel trasporto turistico. Ad oggi, la

scarsità di iniziative rivolte alle aziende e la rete poco diffusa di stazioni di ricarica, rendono la transizione

verde molto problematica, specie in un settore dove le percorrenze non sono mai certe.

RESIDENZIALITÀ

7. NORME PER GLI APPARTAMENTI DESTINATI AGLI AFFITTI BREVI

Il fenomeno degli affitti brevi necessita di una miglior gestione, quindi di una normativa nazionale più

chiara e definita. Le normative presenti sono spesso distoniche e producono forti disparità tra coloro che

offrono servizi nel settore in maniera professionale e quanti possono farlo in modo non professionale,

grazie alle possibilità offerte dalle piattaforme online e dalla sharing economy. Queste, infatti, consentono

di celare un’attività imprenditoriale vera e propria dietro una locazione di abitazione, senza dover

sottostare a regole che, al contrario, valgono per i professionisti del settore. La conseguenza di ciò è che

troppo spesso si genera un’offerta improvvisata e non qualificata che inficia quella complessiva del paese

e genera concorrenza. Troppo spesso le case affittate a scopo turistico per una o poche notti producono

a tutti gli effetti una concorrenza sleale nei confronti delle strutture alberghiere, oltre a generare

problematiche di vicinato in caso di appartamenti in condominio.6

Per molti motivi:

• Le licenze alberghiere sono rilasciate dai comuni e spesso contingentate; quelle per gli

appartamenti non sono limitate né regolamentate;

• Le strutture ricettive sono imprese a tutti gli effetti ed applicano iva 10% e tassazione Ires e

Irap (l’incidenza della tassazione in Italia supera il 60%). Gli appartamenti privati vengono per

la maggior parte affittati senza iva e con regime agevolato “cedolare secca” al 21%

• Le strutture ricettive sono soggette alle normative sull’antincendio, primo soccorso, mentre

gli appartamenti privati non sono soggetti ad alcuna di queste norme.

• Le strutture ricettive assumono o appaltano il proprio personale per il quale, oltre a versare

tasse e contributi, contribuiscono a proprie spese a formare anche in quegli adempimenti

obbligatori imposti dallo Stato. Pensiamo al personale addetto per le pulizie: mentre in un

hotel deve essere assunto, nelle locazioni turistiche non professionali basta l’uomo o la donna

di servizio.

Con il recente forte sviluppo delle piattaforme online ed il complesso normativo di sostanziale

“deregulation” abbiamo assistito alla crescita esponenziale di questo tipo di offerta non professionale ed

– in certi casi – sleale, favorendo, lo svuotamento dei centri storici causata anche dall’impennata dei costi

di affitto di medio lungo periodo. Questo svuotamento, forse fino ad oggi poco evidente o forse

sottostimato, è ormai palese a tutti soprattutto in città come Firenze o Venezia.

Vi è dunque la necessità da parte del governo di metter mano a questa situazione in maniera seria e

lungimirante, lavorando a normative di cornice organiche, chiare e univoche che possano essere di

supporto alle regioni e ai comuni per intervenire ed incentivare il ripopolamento dei centri storici

abbandonati.

A tal proposito, per garantire la qualità dell’offerta turistica e tutelare la residenzialità sono state

elaborate due diverse proposte normative che devono essere fatte proprie dal Governo.

Prima proposta normativa per le locazioni brevi con finalità turistiche nelle città d’arte denominate

Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile

(Modifica al Testo Unico per l’Edilizia)

1. Con riferimento agli immobili siti nel territorio delle Città d’arte Grandi Destinazioni Turistiche italiana siti

UNESCO e per le finalità di cui all’art. 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è introdotta la destinazione

d’uso “residenziale-turistica”.

2. Possono rientrare nella categoria funzionale di cui al comma precedente gli immobili utilizzati in via

prevalente ai fini di locazione breve di cui all’art. 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96

3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni delle città d’arte, adeguano i propri

strumenti di pianificazione urbanistica e le norme regolamentari edilizie alla previsione di cui al comma

precedente, anche procedendo alla ricognizione dello stato di fatto.

Seconda proposta normativa per le locazioni brevi con finalità turistiche nelle città d’arte

denominate Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile

(Modifica alla normativa primaria sulle locazioni abitative)

1. Al fine di conciliare le esigenze dell’offerta turistica con la tutela e il mantenimento della funzione

residenziale delle città della rete delle Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile nonché per la

tutela del pregio storico architettonico o monumentale di questi luoghi, le locazioni brevi di durata inferiori

ai 30 giorni consecutivi, se riferite a immobili collocati in detti siti, si presumono svolte con finalità turistica,

e costituiscono sempre attività ricettiva, a prescindere dalla durata complessiva della somma dei singoli

contratti di locazione breve stipulati nel corso dell’anno.7

2. Al fine di garantire la trasparenza delle intermediazioni immobiliari e per superiori esigenze di sicurezza,

è fatto obbligo ai proprietari degli immobili oggetto di contratti di locazioni brevi con finalità turistica, di

iscriversi nell’apposito registro istituito presso le rispettive città dove hanno sede gli immobili.

3. Possono essere oggetto di contratti di intermediazione immobiliare di locazioni brevi con finalità turistica

tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di

portali online, solo beni immobili che risultano regolarmente inseriti in detti registri.

4. Le locazioni brevi con finalità turistica, anche ai fini del conseguente regime fiscale, possono essere

esercitate:

a) in forma non imprenditoriale da parte di coloro che destinano alla locazione turistica non più di due unità

immobiliari nell’intero territorio comunale di riferimento sempre che il periodo di godimento complessivo

su tali immobili non superi i 90 gg annui complessivamente intesi.

b) in forma imprenditoriale nel caso in cui vengano destinate, alla locazione turistica da un medesimo

soggetto (persona fisica o giuridica) rispettivamente

– più di due unità immobiliare aventi destinazione d’uso residenziale locate nelle modalità indicate nella

lettera a) del presente comma

– qualora il periodo di godimento complessivo su tali immobili superi i 90 gg annui complessivamente intesi

5. Tutte le unità immobiliari locate per finalità turistiche, gestite sia in forma imprenditoriale che non

imprenditoriale, devono essere dotate di certificato di agibilità per la destinazione d’uso conformi alle

normative vigenti.

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle

strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno e di

comunicazione ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S.



8. NORME SPECIALI PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI O DEI PRODOTTI

IN LIBERA VENDITA

I Comuni di Firenze e Venezia ritengono fondamentale poter introdurre misure di regolamentazione

dell’esercizio di attività commerciali ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale delle aree di pregio delle città.

Vanno superati gli ostacoli normativi per promuovere un Piano di sviluppo commerciale volto a

“tipicizzare” gli esercizi commerciali con prodotti locali, preservando il rischio di un abbandono delle

attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al

settore turismo, sostenendo gli artigiani locali e la produzione tradizionale.

L’obiettivo è la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale delle due città. Allo stesso

tempo si vuole contribuire alla generale lotta al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di

interessi generali, come la salute pubblica, il decoro urbano, la tutela dell’identità storico-architettonica

dei centri urbani. È necessario poter identificare con precisione le categorie merceologiche che potranno

essere commerciate, ma anche le modalità in cui possono essere esposte in vetrina, sia per quanto

riguarda gli esercizi già presenti che per quelli di nuova apertura; vengono inoltre stabilite misure di

adeguamento dell’impatto estetico/visivo dell’esposizione merceologica rispetto al contesto urbano

(illuminazione, serramenti, etc.).

Devono poter essere consenti, in aree definite, nuove aperture esclusivamente per gli esercizi che

distribuiscono beni d’arte, di elevato livello qualitativo e, soprattutto, di produzione locale certificata.

Proposta normativa:

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a

determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 26

novembre 2016, n. 277)8

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche

sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi

di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di

procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito

«Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le

conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio

nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere

edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente

regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale

all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei

soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare,

sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e

paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con

riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e

valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo

precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e

al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio

sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

4-bis Per i comuni capoluogo metropolitano nel quale siano presenti siti ricompresi nella lista del

patrimonio mondiale ai sensi della convenzione UNESCO, sentiti la regione e il competente

sovrintendente del Ministero dei bei e attività culturali, le deliberazioni di cui al precedente comma 4

possono introdurre limiti o divieti anche con riferimento a codici ATECO e caratteristiche peculiari dei beni

in commercio.

9. NORME PER LA TUTELA DEL DECORO E LA SICUREZZA URBANA

L’obiettivo è rendere più efficace l’azione deterrente rispetto a quanti pensano di venire nelle Città

d’arte e poter fare quello che vogliono, non rispettando il decoro urbano, l’incolumità pubblica e la

sicurezza, compiendo gesti di inciviltà e maleducazione.

L’attuale assetto normativo, pur avendo introdotto il cosiddetto “Daspo Urbano”, necessita di un

aggiornamento. Servono risposte rapide e concrete per evidenziare chiaramente che alcuni

comportamenti sono sbagliati e vengono subito puniti,senza che questo però appesantisca il sistema della

giustizia e quello carcerario. Chi imbratta i muri della città, ad esempio, deve essere giudicato

immediatamente, anche con l’estensione dei poteri del Giudice di Pace, e pagando una sanzione adeguata.

La proposta prende le mosse dall’esempio, citato spesso come esempio di sicurezza urbana, “secondo

il quale un vetro rotto non riparato per tempo provoca la distruzione, da parte della micro-delinquenza,

anche degli altri sani”. 9



10. SVILUPPO DELLE SMART CONTROL ROOM PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLA CITTÀ

Firenze e Venezia sono tra le città che accolgono più visitatori durante il corso dell’anno e necessitano

di sistemi di avanguardia per la gestione intelligente di tutti i servizi urbani. Sono luoghi ideale per

sperimentare le nuove tecnologie, sia software che hardware, con i più importanti player nazionali ed

internazionali.

Le Smart Control Room di queste città devono essere una sorta di “torre di controllo” nella quale

confluiscono in tempo reale un’imponente quantità di dati: dal numero delle persone presenti in città, al

numero e tipologia di auto e barche, ai passaggi ed eventuali ritardi dei mezzi pubblici, al controllo del

flusso turistico, alle previsioni metereologiche e la situazione dei parcheggi. Tutti dati che vengono poi

rielaborati, garantendo il rispetto della privacy, per ottimizzare i servizi e progettarne di nuovi basandosi

su dati scientifici.

In più, questo polo altamente innovativo e all’avanguardia può garantire più facilmente la sicurezza di

tutti, residenti e visitatori, ed operare un pronto intervento nel caso di necessità.

Le Smart Control Room sono prodromiche alla capacità operativa di gestione dei flussi turistici in città.

Pertanto, vanno previste con urgenza risorse speciali e interventi normativi per:

• Implementazione sistemi di sensoristica;

• Aumento telecamere di videosorveglianza;

• Accesso alle banche dati (tra cui lo SDI) per il controllo dei veicoli circolanti;

• Completamento della banda ultra-larga in tutto il territorio comunale e metropolitano;

• Sviluppo software di intelligenza artificiale;

• Sviluppo piattaforme multicanale e multilingue;

• Obbligo della condivisione dei dati e dei sistemi degli altri Enti ed Istituzioni.

Firenze-Venezia, lunedì 15 marzo 2021

Luigi Brugnaro Dario Nardella

Sindaco della Città di Venezia Sindaco del Comune di Firenze