La Cisl FP interviene sulla firma dei ventuno contratti di pubblico impiego con i ricercatori e il personale di supporto alle attività della ricerca del CROB di Rionero esprimendo “grande soddisfazione perché è stato costante e quotidiano l’impegno che ha consentito di raggiungere tale risultato“.

In una nota a firma del segretario regionale Pasquale Locantore, della segretaria aziendale Miriam Fulminante e dei componenti della Rsu aziendale, Lello Gioacchino Marziano, Rosetta D’Andria e Simonetta Colangelo, la Cisl FP, confida nell’impegno del ministro della Salute, Roberto Speranza, che “nel decreto mille proroghe ha previsto la stabilizzazione anche di chi abbia maturato un’anzianità di servizio di tre anni al 31 dicembre 2019“.

L’obiettivo della Cisl Fp è la stabilizzazione di tutte le professionalità, “anche di chi in questa prima applicazione della ‘piramide della ricerca’ non ha i requisiti di accesso“. “Abbiamo sostenuto tale percorso e crediamo nella ricerca e nella professionalità dei ricercatori e del personale di supporto e, nel dare atto che il risultato ottenuto è di notevole importanza per dare stabilità alle figure preposte alle attività di ricerca, come Cisl auspichiamo che la stabilizzazione sia solo l’inizio di un percorso che assicuri a tutti anche un più adeguato inquadramento professionale”.