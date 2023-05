Cisl Fp: «Inserire la figura dell’ostetrica nell’organico del 118»

In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, la Cisl Fp torna a sollecitare l’inserimento della figura della ostetrica nel dipartimento emergenza e urgenza 118 della Regione Basilicata. Secondo il segretario del comparto sanità Pierangelo Galasso e la referente di settore Maria Zirpoli «la necessità di una rete di emergenza-urgenza di tipo multiprofessionale e multidisciplinare è indispensabile per rispondere ai bisogni di salute della collettività, per questo riteniamo come Cisl Fp che la figura dell’ostetrica debba obbligatoriamente farne parte in quanto è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale. Si tratta di una figura che si integra con le attività degli altri professionisti, attraverso interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari. Sollecitiamo pertanto la Regione Basilicata ad adoperarsi per inserire nell’organico del personale del 118 tale fondamentale figura e dare così avvio alle procedure di reclutamento per una rapida assunzione». Nel frattempo, è in partenza il 10 maggio il corso di formazione promosso dalla Cisl Fp per la preparazione al concorso unico regionale per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di ostetriche che saranno impiegate nelle strutture sanitarie regionali.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.